Wanda Nara ha fatto un invito molto ‘particolare’ a suo marito Mauro Icardi: l’inaspettata proposta sul suo canale social ufficiale.

Sono una coppia super innamorata ed affiatata, Wanda Nara e Mauro Icardi. Già in diverse occasioni, infatti, i due piccioncini sono stati i protagonisti di emozionanti e romantiche dediche condivise sui rispettivi canali social ufficiali. L’ultima, ad esempio, è stata pubblicata qualche ora fa. Quando, mentre andava in onda la diciottesima puntata del Grande Fratello Vip, l’argentina ha fatto un invito molto ‘particolare’ al suo bel marito. Come sappiamo, la bella Nara è molto attiva su Instagram. Non soltanto tramite la condivisione di scatti fotografici più che da urlo, ma anche rendendo partecipi i suoi sostenitori di tutto quanto le accade. È per questo motivo che questa proposta inaspettata non poteva fare a meno che condividerla anche con tutti gli utenti Instagram. Ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Wanda Nara, invito particolare a Mauro Icardi: di che cosa si tratta

Così come in Italia, anche in Francia l’emergenza Coronavirus si sta facendo sentire. Ed è proprio per questo motivo che, come ben sapete, Wanda Nara non sta prendendo parte alle ultime puntate del Grande Fratello Vip. Ovviamente, non perde occasione di poter seguire le vicende di tutti i concorrenti anche da casa sua. Nel corso della diciassettesima puntata, ad esempio, l’argentina ha voluto inviare un dolce messaggio a tutti i ragazzi rinchiusi nella casa più spiata d’Italia. Durante il diciottesimo appuntamento del reality, però, la Nara ha voluto condividere un invito davvero ‘particolare’ indirizzato al suo dolce marito. Una proposta davvero inaspettata, c’è poco da dire. Ma che, dati i tempi che corrono, è più che inevitabile. Ma di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli:

‘Ti invito a cenare nel salotto della mia casa’, recita la didascalia utilizzata a corredo di uno splendido scatto di coppia. Data l’emergenza Coronavirus e, soprattutto, data la quarantena imposta dal Governo, anche Wanda Nara e Mauro Icardi non possono uscire di casa. Tuttavia, l’inventiva non manca affatto. E, da come testimoniato da questo scatto, la coppia si è deliziata con una romantica cena nella propria abitazione. Insomma, un’atmosfera più intima di questa dov’è?

Come e quando ha conosciuto Pupo?

Insieme a Pupo, Wanda Nara è stata una delle attuali opinioniste del Grande Fratello Vip. Come abbiamo potuto vedere in queste lunghe settimane, il rapporto tra loro due è stato davvero incredibile. Ma quando e come si sono conosciuti? A svelare ogni cosa è il cantante. In una recente intervista per il settimanale Novella 2000, Pupo ha raccontato ogni minimo dettaglio di questo incontro.