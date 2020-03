Amici 19, pace fatta tra Nicolai e i compagni? La parole del ballerino

Amici 19, pace fatta tra Nicolai Gorodiskii e il resto dei compagni? La parole del ballerino lasciano tutti a bocca aperta

La finale del Talent più amato della televisione italiana si avvicina sempre di più e stasera su Canale 5 andrà in onda l’attesissima semifinale in cui vedremo sfidarsi: Giulia, Gaia, Nyv, Javier e Nicolai per i 4 posti in finale. Nelle ultime settimane i rapporti nella casetta sono stati sempre più tesi, in particolare con l’arrivo di Nicolai Gorodiskii. Il ballerino di origini Ucraine non è riuscito ad instaurare un buon rapporto con i compagni di avventura, in particolar modo, ogni occasione è buona per portare a galla vecchi attriti, accumulati prima del serale. Situazione complicata, che nelle ultime settimane è diventata ancor più pesante, tanto da convincere la produzione ad accordare un permesso al ballerino per poter vivere da solo in un’altra casetta. Anche i professori e i giudici hanno avuto da ridire su questa situazione, senza però riuscire a fare trovare un compromesso tra i ragazzi. Negli ultimi giorni però qualcosa sembra muoversi nella casetta e il ballerino sembrerebbe pronto a fare un passo indietro.

Nelle ultime ore fervono i preparativi in vista della puntata di stasera, in cui saranno decretati i quattro finalisti di questa edizione. Ma nell’aria non c’è solo trepidazione e preoccupazione per la puntata, ma anche qualcosa in più. Nicolai Grodiskii pare pronto a fare un passo indietro per poter trovare un punto di incontro con i suoi compagni di scuola. I ballerino che fino ad ora si era sempre isolato e spesso si sera trovato a scontrarsi con questi, pare stia affrontando la situazione diversamente. Oggi pomeriggio, seduto in giardino con Giulia Molino, si è lasciato andare a delle parole davvero inaspettate. Il ballerino ha infatti ammesso alla cantante che negli ultimi giorni sta affrontando diversamente la situazione e che avrebbe voluto fare prima questa cosa. Adesso si sente felice e sereno all’interno della casa e vorrebbe essere andato d’accordo già da prima con loro. La cantante gli fa notare che probabilmente determinate problematiche sarebbero venute comunque a galla con il tempo.

Il ballerino ammette che l’unica cosa che cambierebbe del suo percorso all’interno della casa è proprio il non essere andato d’accordo con loro, ma si dice felice di averlo fatto ora. Il ragazzo infatti afferma: “Meglio tardi che mai“!