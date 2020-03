Amici 19, Alessandra Celentano: arriva il commento di Maurizio Costanzo sulla prof di danza del talent, “Non va bene”.

Manca poco al gran finale di Amici 19. Questa sera, 27 marzo 2020, andrà in onda la semifinale del talent, dove si scopriranno i 4 finalisti ufficiali. Un’edizione, questa, davvero ricca di emozioni e talento. E, tra le grandi protagoniste di questa stagione, non poteva mancare lei, Alessandra Celentano, la storica prof di danza del programma. Alessandra si è sempre distinta per la fermezza con cui porta avanti le sue idee e, anche quest’anno, è stata protagonista di molte discussioni in studio. In particolare, la Celentano ha sottolineato più volte l’incompetenza nel ballo della giuria speciale, in cui è presente anche Vanessa Incontrata. Un’opinione, quella della Celentano, che non è piaciuta neanche a Maria De Filippi, che si è scontrata in diretta con la prof di ballo. Ma cosa ne pensa di tutto questo Maurizio Costanzo? Il giornalista ha detto la sua nella sua rubrica sul settimanale Nuovo. Scopriamo le sue parole.

Amici 19, Alessandra Celentano: arriva il commento di Maurizio Costanzo, “Fa parte di lei”

Alessandra Celentano è senza dubbio uno dei volti più amati del talent Amici di Maria De Filippi. La sua severità e il suo rigore hanno fatto di lei la prof più ‘temuta’ della scuola sin dai primi anni. E, anche quest’anno, la Celentano non si è fatta mancare i suoi consueti battibecchi. Tra gli altri, anche con Vanessa Incontrada, giurata di quest’anno. Per Alessandra, l’attrice non ha le competenze per giudicare una coreografia. A commentare l’episodio è intervenuto anche Maurizio Costanzo, che dichiara come vedere due signore litigare in tv non sia un bell’esempio per il pubblico: “Le accuse di Alessandra Celentano a Vanessa Incontrada sono state viste da tanti giovani: di certo non va bene insegnare l’intolleranza e che la critica venga assunta come motivo di scontro e non di eventuale miglioramento e crescita”. Questa l’opinione del marito della padrona di casa di Amici, che però riconosce: “Le dinamiche del talent sono anche queste. Capita, soprattutto alla Celentano, di scontrarsi con altri insegnanti o giudici, come ha fatto col coreografo Luciano Cannito. Fa parte di lei.”

La domanda adesso è: cosa accadrà questa sera nella nuova puntata di Amici? Nuovi scontri in vista? Quel che è certo è che la competizione tra Javier, preferito della Celentano, e Nicolai, spesso il più votato dalla giuria, è sempre più alta. Si prevedono scintille! Appuntamento a questa sera su Canale 5. Ne vedremo delle belle.