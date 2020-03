GF Vip, Licia Nunez e la frecciatina una concorrente del reality: “Non l’ho mai capita”, ecco cosa è successo nella Casa.

Manca sempre meno al gran finale del Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Alfonso Signorini terminerà in anticipo, a causa dell’emergenza Coronavirus: l’ultima attesissima puntata della trasmissione andrà in onda l’8 aprile. E, nella Casa, non mancano le tensioni tra i concorrenti rimasti in gara. Durante una chiacchierata in veranda, Licia Nunez e Antonio Zequila commentano il percorso nel reality di una concorrente in particolare. Un percorso, a loro avviso, non particolarmente entusiasmante. Si tratta di Paola Di Benedetto, la bellissima ex Madre Natura di Ciao Darwin. Scopriamo cosa hanno dichiarato.

GF Vip, Licia Nunez contro una concorrente: “Non l’ho mai capita”, il commento su Paola Di Benedetto

Un percorso, quello di Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip, che non ha convinto proprio tutti. La bellissima concorrente, infatti, è finita nel ‘mirino’ di Licia Nunez e Antonio Zequila, che, durante una chiacchierata di poco fa, si sono lasciati andare a commenti non proprio positivi nei confronti di Paola. Licia, nel consigliare ad Antonio di soffermarsi sul presente e di non pensare alle cose che dicono gli altri, dichiara: “Io Paola non l’ho mai capita sinceramente. ci ho vissuto due mesi nella stessa camera ma non l’ho mai capita.” Ma l’attrice non si ferma qui e aggiunge: “Sono sincera, non mi ha neanche entusiasmato più di tanto il suo percorso nella Casa, niente di che”. E Zequila sembra essere d’accordo con l’opinione della Nunez: “Un percorso neutro”.

Licia continua spiegando le motivazioni per cui ha nominato proprio Paola durante l’ultima puntata del reality: “Non ci siamo mai capite veramente, non ci siamo mai comprese, non abbiamo mai costruito niente”. Insomma, Licia e Paola non diventeranno mai grandi amiche! Non ci resta che attendere cosa accadrà nella prossima puntata del reality: riusciranno ad accedere entrambe alla finalissima del talent?