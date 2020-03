Gf Vip | Licia Nunez, il racconto straziante sulla morte del padre: “Non sono arrivata in tempo”

Licia Nunez a cuore aperto parla della morte del padre: “Voleva parlarmi prima di morire, ma non sono arrivata in tempo”, il racconto è straziante

Licia Nunez al Grande Fratello Vip ripercorre un momento molto drammatico della sua vita. Ha deciso di confidarsi con Patrick Ray Pugliese, come vediamo su Mediaset Play, che la ascolta e la lascia parlare. Licia sembra molto provata, si è aperta completamente raccontando uno degli episodi più tragici. E non sono mancate anche confessioni sulla sua adolescenza. Parlando di suo padre ha detto: “Mio padre in punto di morte ha chiesto di parlarmi. Non sono arrivata in tempo. Se potessi, se avessi quella possibilità di tornare indietro, prenderei il treno e andrei lì in ospedale per sentire le sue ultime parole”.

Licia Nunez si confida con Patrick Ray Pugliese: “Adolescenza travagliata”

Dopo il drammatico racconto su suo padre che non è riuscita a sentire prima che morisse, Licia passa a raccontare della sua adolescenza e si descrive come una ragazza abbastanza vivace, anche se studiosa: “Ho avuto un’adolescenza molto travagliata. A 16 anni ho lasciato il liceo. Ero una secchiona, non prendevo la borsa di studio per poco. Perché studiavo ma il mio comportamento non era proprio… diciamo che la condotta non era eccellente. Ero molto irrequieta”.

Continui scontri con Antonella Elia

Licia Nunez, nella casa del Grande Fratello Vip, sta avendo diversi scontri con Antonella Elia. Non è la prima a non riuscire ad instaurare un buon rapporto con lei. Ultimamente sono volati stracci tra le due in uno dei tanti confronti – scontri. Insomma, pare proprio che non ci sia modo di farle avere un rapporto sereno. In veranda, con Teresanna e Patrick, Licia ha raccontato che ancora una volta, Antonella le ha dato della falsa e della viscida. Patrick prova a raccontarle che, ultimamente, qualcosa è cambiato con Antonella. Ma Licia rimane ferma sulle sue convinzioni e, anzi, gli risponde che molto probabilmente non ha capito nulla.