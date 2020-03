Giulia e Andrea, clamorosa indiscrezione: la notizia fa sognare i fan

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? Nelle ultime ore è apparsa sul web una clamorosa indiscrezione: ecco di cosa si tratta

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono una delle coppie più amate nella storia di Uomini e Donne. I due si sono conosciuti proprio nel programma di Maria De Filippi: Damante era seduto sul trono e la De Lellis è scesa per corteggiarlo. Il deejay veronese fu subito colpito dal carattere ‘fumantino’ della romana, oltre che dalla sua straordinaria bellezza. Giulia aveva un passo in più rispetto alle altre, soprattutto rispetto a Laura Frenna, la corteggiatrice che contese il tronista veronese alla rivale romana. Il trono fu abbastanza lungo, ma alla fine del percorso Andrea decise di uscire dal programma con Giulia. La De Lellis ha riscosso sin da subito un clamoroso successo sui social, divenendo ad oggi una delle modelle e influencer più amate e seguite su Instagram. La loro storia d’amore, durata circa tre anni, si è conclusa bruscamente con un presunto tradimento raccontato dalla De Lellis nel libro “Le corna stanno bene su tutto“. I due hanno intrapreso due strade diverse: l’ex corteggiatrice è stata fidanzata per un periodo con il motociclista Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen Rodriguez. Anche Damante si era fidanzato, ma la sua storia d’amore è durata veramente poco.

Giulia e Andrea: la clamorosa indiscrezione

Appena sono tornati single, Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno alimentato le pagine dei settimanali di gossip. Le indiscrezioni su di loro, infatti, si moltiplicano, ma nessuno dei due vuole esporsi. La modella e influencer romana, in una diretta su Instagram, ha bissato la domanda sul suo ex fidanzato, dichiarando: “Ci sentiamo“. Nulla di nuovo: la De Lellis, infatti, ha sempre dichiarato di essere rimasta in buoni rapporti con Damante, così come è rimasta in buoni rapporti con Iannone. Alcune voci, però, dicono che i due siano tornati assieme e addirittura che stiano affrontando questa quarantena ‘forzata’ sotto lo stesso tetto. La De Lellis, infatti, si trova a Pomezia insieme alla famiglia. In una stories del fratello Giuseppe, come fatto notare da ilvicolodellenews, è spuntata fuori un’edera apparsa anche nelle stories di Damante. Il dettaglio, subito rilanciato sul web, ha fatto scattare l’allarme ai più maliziosi e soprattutto ha fatto sognare i fan della coppia.

I damellis infatti – così sono chiamati i fan della coppia – sono ancora vivi e vegeti e sperano in un ritorno di fiamma. Al momento, però, queste sono indiscrezioni da prendere con le pinze. Potremmo avere la conferma (o la smentita) ufficiale solo da parte dei diretti interessati.