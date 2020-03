The Good Doctor, anticipazione del 27 marzo: scopriamo insieme la trama degli episodi 11 e 12 in onda stasera su Rai Due dalle 21:20

Due nuovi episodi per il medico che sta facendo appassionare milioni di telespettatori negli ultimi anni. Il dottor Shaun Murphy che combatte in prima linea nelle corsie d’ospedale per salvare vite umane, vive ogni giorno sfidando i pregiudizi delle persone, dei pazienti e a volte anche dei colleghi, per la sua malattia. Nonostante l’autismo e il Savant, il medico dimostra ogni volta di essere non solo brillante, ma anche molto empatico. Nelle scorse puntate lo abbiamo visto alle prese con non poche problematiche, sia sul lavoro che nella vita privata. Alle prese con il suo intervento da specializzando, ha messo a repentaglio l’incolumità dello staff, mettendo a rischio la sua carriera medica. Ha iniziato una relazione con la collega e amica Carly, con cui nel corso delle puntate ha vissuto molti alti e bassi, dovuti in primis ai loro caratteri molto forti e poi a causa della mancanza di intimità. Nell’ultima puntata lo abbiamo visto adirato e amareggiato per un diverbio molto acceso col padre, in fase terminale per un tumore.

The Good Doctor, anticipazione 27 marzo: trama episodio 11 e 12

EPISODIO 11 – Un cuore spezzato: Park e Claire entrano in contrasto a causa di un paziente. Al St. Jose si presenta un corriere della droga e i due sono in disaccordo sulla possibilità di chiamare o meno la polizia. Nel frattempo il paziente scappa dall’ospedale, complicando ancor di più la situazione. Claire scopre dalla sua terapeuta che è affetta da un disturbo post traumatico e la cosa la preoccupa. Intanto in un’altra ala dell’ospedale Morgan e Shaun si occupano di Kerry, una paziente con una gamba rotta, che rifiuta gli antidolorifici poiché ha una dipendenza da oppiacei. Il team è costretto a sottoporla ad una straziante operazione mentre la donna è cosciente. Shaun si lascia andare ad una notte d’intimità con Lea e la situazione lo obbliga a rivalutare i suoi sentimenti per Carly.

EPISODIO 12 – Mutazioni: Morgan, Shaun e Andrews lavorano gomito a gomito al caso di una paziente con una rara mutazione genetica. Verrà chiesta anche l’esperienza di Carly per risolvere il caso, ma la situazione diventa sempre più difficile da gestire. Alla fine però saranno proprio Carly e Shaun a salvare la vita del paziente. Nel frattempo Claire e Park arrivano in aiuto a Melendez che si trova a dover aiutare due sedicenni, entrambi affetti da tumore al cervello. Lo staff organizza un ballo di fine anno per i due fidanzati, ma la ragazza non supera l’intervento al cervello. Shaun si lascia andare con Carly e finalmente trascorrono la loro prima notte insieme.