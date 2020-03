Amici 19, l’ex fidanzata di Javier rompe il silenzio: le sue parole

L’ex fidanzata di Javier Rojas, ballerino di Amici 19, rompe il silenzio e rivela perchè non ha voluto parlare con lui: ecco le sue parole

Ieri sera, su Canale 5, è andata in onda la semifinale della diciannovesima edizione del serale di Amici. Durante la puntata sono stati decretati i quattro finalisti, che concorrano per il titolo nella prossima puntata, in programma venerdì 3 aprile 2020. La prima finalista è stata Gaia Gozzi, seguita da Javier Rojas e Nicolai Gorodiski. L’ultima sfida, invece, è stata vinta da Giulia Molino. L’eliminata, dunque, è stata Nyv, che ha dovuto abbandonare il gioco ad un passo dalla finalissima.

Amici 19, l’ex fidanzata di Javier rompe il silenzio

Tra i finalisti, come già annunciato, figura anche Javier, ballerino cubano che si giocherà la vittoria della categoria danza insieme a Nicolai Gorodiski. Il ballerino nella scorsa settimana è stato protagonista di un triangolo amoroso. Rojas, infatti, durante il serale si è fidanzato con Talisa Ravagnani, ballerina del talent show eliminata alla seconda puntata del serale. Nonostante la loro storia d’amore proceda a gonfie vele e i due si siano giurati di rivedersi subito dopo la fine del programma, il ballerino cubano ha chiesto di parlare con la sua ex fidanzata: “Ho bisogno di parlare con lei adesso” ha detto alla redazione. La sua ex fidanzata, però, si è rifiutata e allora Javi le ha fatto recapitare una lettera con scritto: “Come stai? Perdonami“.

Questo è successo nella puntata del daytime andata in onda a poche ore dalla semifinale del talent show. L’ex fidanzata del ballerino cubano, nel frattempo, ha rotto il silenzio sul suo account Instagram, dichiarando di non aver accettato di parlare con Javier per rispetto di Talisa: “Non è rispettoso nei suoi confronti“. La ragazza, inoltre, ha consigliato al suo ex fidanzato di restare concentrato sulla gara.