Amici 19, Nyv rompe il silenzio dopo l’eliminazione: le sue parole

Nyv è stata eliminata durante la semifinale di Amici 19: la cantante ha rotto il silenzio subito dopo l’eliminazione, ecco le sue parole

Ieri sera è andata in onda la semifinale della diciannovesima edizione del serale di Amici. È stata una puntata ricca di emozioni, soprattutto perchè gli allievi si giocavano l’ultima possibilità per accedere alla finalissima, in programma venerdì 3 aprile 2020. La puntata si è aperta con la possibilità per due allievi, Giulia e Javier, di accedere direttamente alla finale senza passare dai gironi. I due concorrenti avrebbero dovuto ottenere ben otto sì dalla giuria composta da professori, Var e giurati. Entrambi non hanno superato l’esame. Il primo girone è stato vinto da Gaia, che ha conquistato la prima maglia per la finale. Il secondo girone è stato vinto da Javier. Il terzo e ultimo girone è stato vinto da Nicolai. In gioco sono così rimaste le due cantanti Nyv e Giulia. Le due ragazze si sono sfidate per ottenere l’ultimo pass valevole per la finale del talent show. A trionfare alla fine è stata Giulia. La sua avversaria ha dovuto abbandonare il gioco, ma ha ricevuto il premio Tim.

Amici 19, le parole di Nyv dopo l’eliminazione

Nyv è stato eliminata nella semifinale della diciannovesima edizione di Amici. La cantante non è riuscita a superare i gironi ed ha perso anche l’ultima sfida con Giulia. La ragazza ha dovuto così abbandonare il gioco ad un passo dalla finalissima. Alla cantante, che si è esibita anche nella finale di Tu si que Vales, è stato spesso contestato di essere poco espressiva. Nyv non è mai riuscita a superare la sua timidezza e probabilmente questo ha pregiudicato il suo cammino verso la finale. La cantante, però, ci ha regalato alcuni brani straordinari, che fanno parte del suo album. Nyv, subito dopo l’eliminazione dal programma di Maria De Filippi, ha voluto rompere il silenzio sui social, pubblicando una stories sul suo account Instagram: “Onorata e grata per tutto. Ora faccio il tifo per quelle quattro mine (riferendosi ai finalisti del programma ndr.). Grazie a tutti. Vi voglio bene“. Nyv è riuscita ad instaurare un bel rapporto proprio con tutti e in particolare con le due cantanti Gaia Gozzi e Giulia Molino. La cantante farà il tifo per loro e per la sua categoria, anche se ha instaurato una bella amicizia anche con i due ballerini.

Riguardo alla finale, la favorita per la vittoria è sicuramente Gaia, che ieri sera è riuscita ad ottenere per prima il pass per la finalissima del talent show. Nella categoria ballo, invece, la sfida sarà molto combattuta: chi riuscirà a trionfare tra Javier e Nicolai?