Andrea Iannone risponde alle domande dei followers sul suo profilo Instagram, affermando: “Ho sempre paura”, le parole che non ti aspetteresti

Questa quarantena forzata a cui tutti noi siamo stati sottoposti, ci sta dando la possibilità di fare i conti con noi stessi. Ognuno impiega questo tempo in modo diverso, c’è chi si dedica alla cucina, chi all’arte, chi suona, chi canta, chi ne approfitta per fare cose che non avrebbe fatto mai per mancanza di tempo, ma per tutti c’è in fattore comune. Qualsiasi cosa si faccia durante la giornata, tutti ci troviamo a dover fare i conti con noi stessi, con le paure, le insicurezze, i desideri, i sentimenti che grazie alla vita frenetica di tutti i giorni avevamo potuto accantonare. E’ un po’ quello che sta accadendo anche ai grandi artisti, i vip che si stanno mettendo a nudo con i loro followers, mostrando la loro parte più intima. Non fa eccezione Andrea Iannone, che negli ultimi giorni ha deciso di rispondere alle domande dei suoi followers, mostrando sentimenti fino ad ora messi da parte. Non a caso ieri, il pilota di Moto Gp si era lasciato andare a delle toccanti esternazioni sull’amore.

Andrea Iannone risponde ai followers: “Ho sempre paura”

Attraverso il suo profilo Ufficiale Instagram il pilota in questi giorni sta rispondendo ad alcune domande molto personali postegli dai suoi followers, che ci fanno capire meglio quelli che sono i pensieri dell’uomo in questo periodo. Ieri aveva parlato dell’amore, affermando che l’amore, quello vero arriva sempre al momento giusto, e se non arriva vuol dire che non è semplicemente il momento. A molti non sarà sfuggito il pizzico di tristezza per la fine della sua storia d’amore con Giulia De Lellis, ma il pilota ha affermato di stare molto bene e che sta trascorrendo questo periodo così delicato insieme alla famiglia. Oggi c’è un’altra domanda che fa molto pensare… Un suo follower gli ha infatti chiesto: “Come si insegue un sogno se la paura di fallire è più grande del sogno stesso?“. Vi ricordiamo che il pilota sta attraversando un periodo lavorativo molto complicato a causa dell’accusa di doping a suo carico. La risposta dell’uomo non solo non si è fatta attendere, ma è anche sorprendente.

Iannone ha così risposto al followers, ammettendo di avere sempre paura e che la paura non deve essere un freno, ma un motivo per essere più scrupolosi e attenti nel raggiungere l’obiettivo. Il pilota consiglia di prendere la propria paura e trasformarla in motivazione, e che lui non ne è immune!