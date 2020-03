Amici 19, ascolti da record per la semifinale: Maria De Filippi è imbattibile

Amici 19, per la semifinale del talent, Maria De Filippi ha registrato degli ascolti tv davvero da record: ancora una volta, la conduttrice è imbattibile.

Venerdì 28 Marzo, com’è noto a tutti, è andata in onda la semifinale di Amici 19. Giunto quasi alle battute d’arresto, il talent di Maria De Filippi ci ha regalato una penultima puntata davvero imperdibile. Le emozioni vissute in questo appuntamento sono state molteplici, c’è da ammetterlo. Come altrettanto numerose ed incredibili sono state le esibizioni di ciascun concorrente rimasto in gara. Ecco, la domanda adesso sorge spontanea: quanti italiani avranno seguito la semifinale di Amici 19? Come saranno andati, quindi, gli ascolti? Beh, ovviamente, vi sveleremo tutto nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, che lo share registrato dalla regina di mediaset è davvero da record. Ecco tutti i dettagli.

Ascolti Tv, quanti italiani hanno guardato la semifinale di Amici 19?

Una cosa è certa: Maria De Filippi è davvero imbattibile. Ogni suo programma, ammettiamolo, si dimostra sempre un vero e proprio successo. A partire, quindi, da Uomini e Donne. Fino a C’è Posta per Te. Dopo la conferma del people show del sabato sera, in queste ultime settimane, stiamo assistendo alla fase serale di Amici 19. Venerdì 28 Marzo, ad esempio, è andata in onda la semifinale. Ecco, come saranno gli andati Ascolti Tv? Siete proprio curiosi di saperlo? Ecco tutti i dettagli.

Per la quinta puntata e, quindi, per la semifinale di Amici 19, Maria De Filippi ha registrato degli ascolti tv davvero da record. Pensate, parliamo di più di 4 milioni e mezzo di telespettatori. Pari, quindi, al 20,5% di share. Dei numeri, da come si può chiaramente comprendere, davvero pazzeschi. Che, tra l’altro, sono nettamente superiori rispetto a quelli della settimana scorsa. Ancora una volta, il talent di Canale 5 si dimostra un programma ‘fresco’ e, soprattutto, con una formula più che vincente. Siete d’accordo anche voi?