Benedetta Parodi, decisione inaspettata: “Da oggi…”, ecco cosa ha annunciato la conduttrice nel suo video di ‘buongiorno’ ai fan su Instagram.

Benedetta Parodi sta trascorrendo la quarantena a casa con la sua famiglia e, come ha sempre fatto anche prima dell’emergenza, ogni mattina saluta i suoi followers con dei simpatici video del ‘buongiorno’, in cui condivide con loro tutto ciò che ha fatto la sera precedente e quello che intende fare nel corso della giornata, soprattutto in cucina. Le sue storie, infatti, sono sempre piene di consigli e ricette per chi voglia impiegare il proprio tempo dilettandosi ai fornelli. In questo periodo di grande difficoltà dovuto all’emergenza Coronavirus, Benedetta ha condiviso con i suoi fan le sensazioni e le emozioni che sta provando, a volte parlando anche dei suoi momenti ‘no’, e ha spesso raccontato qualche simpatico aneddoto sul modo in cui la sua famiglia sta affrontando la quarantena. Poco fa sul suo profilo Instagram sono comparse delle nuove storie, in cui la conduttrice ha condiviso con i followers la sua nuova e inaspettata decisione: ecco cosa intende fare la Parodi da oggi in poi.

Benedetta Parodi, ecco la sua decisione inaspettata: “Da oggi in poi…”, l’annuncio ai fan su Instagram

Benedetta Parodi tiene molta ‘compagnia’ ai suoi followers in questo periodo di quarantena forzata dovuta all’emergenza Coronavirus. La conduttrice è sempre pronta a condividere con chi la segue tutto quello che fa, dispensando sempre utili consigli su cosa cucinare. Nelle storie del ‘buongiorno’ di questa mattina, la conduttrice ha voluto raccontare ai fan la sua nuova decisione, che riguarda proprio il modo in cui intende affrontare la quarantena da oggi in poi. Dopo aver salutato tutti i suoi followers direttamente dalla sua terrazza e aver sottolineato il dispiacere di dover stare chiusi in casa mentre fuori impazza la primavera, Benedetta ha comunicato la sua decisione di dedicarsi molto alla casa nel prossimo futuro. “Da oggi in poi, ogni giorno metterò a posto una cosa”, ha detto, aggiungendo che non vuole avere il rimpianto, quando la quarantena sarà finita, di non aver sfruttato il tanto tempo libero a disposizione per sistemare i suoi libri o il cassetto dei calzini, che “è sempre un disastro”.

La decisione di Benedetta può essere sicuramente un suggerimento per tanti suoi followers su come affrontare quello che resta della quarantena. Che ne pensate?