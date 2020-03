Uomini e Donne Over, ex cavaliere del dating show non si arrende e confessa di amare ancora la sua ex compagna dopo essere stata accusato di averla tradita: di chi parliamo.

Non soltanto Trono Classico di Uomini e Donne, ma anche Trono Over. Sono diversi anni, ormai, che Maria De Filippi ha dato la possibilità agli over 35 anni di poter incontrare l’amore in televisione. Leggermente diverso dalla formula classica del dating show, i cavalieri e dame del programma sanno sempre come catturare l’attenzione su di loro. Esempio lampante è Gemma Galgani. O anche Ida Platano e Riccardo Guarnieri ed, infine, Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Ma non solo. Nello studio televisivo si sono alternate numerose coppie. Come questa a cui facciamo riferimento. Che, in seguito ad un tradimento scoperto, si è separata. È proprio per questo motivo che, in una recente intervista per Uomini e Donne Magazine, l’ex cavaliere ha confessato di amare ancora la sua ex compagna. Vediamo molto più da vicino ogni dettaglio.

Uomini e Donne Over, l’inaspettata confessione dell’ex cavaliere per la sua compagna

Soltanto pochissimi giorni fa vi avevamo parlato di loro: Sebastiano Mignosa e Denise Pantano. I due, come bene sapete, si sono conosciuti all’interno dello studio di Uomini e Donne Over. E nonostante il loro percorso televisivo abbia avuto diversi alti e bassi, hanno deciso di iniziare la loro storia d’amore al di là dei riflettori. Tutto andava per il meglio. Fino a quando, come raccontato in un nostro recente articolo, la dama ha scoperto diverse mancanze di rispetto del suo ex compagno. Ed è per questo motivo che ha deciso di mandarlo via di casa. Una decisione, senza alcun dubbio, sofferta, ma più che inevitabile. Tuttavia, in una recente intervista per Uomini e Donne Magazine, Sebastiano ha parlato per la prima volta di questo argomento. Ecco cosa ha dichiarato nel minimo dettaglio.

Denise ha deciso di lasciare l’ex cavaliere di Uomini e Donne perché ha scoperto diversi messaggi che Sebastiano ha scambiato con una donna. Ed è per questo motivo che ha deciso di mandarlo via di casa. Tuttavia, in una recente intervista per il magazine del programma, il Pignosa ha svelato ogni minima cosa. Non soltanto, infatti, Sebastiano ha raccontato di aver scambiato dei massaggi con un’altra donna perché convinto che l’avrebbe potuto aiutare in questa relazione con Denise, ma di amarla ancora. ‘Una cosa posso dire con tutta certezza: la amo più della mia stessa vita e dell’aria che respiro’, dice Sebastiano. Come reagirà la Pantano a queste parole?