L’ex tronista di Uomini e Donne si è dichiarato pronto a diventare papà: a pochi mesi dalla scelta vuole mettere su famiglia con la fidanzata.

Il loro percorso a Uomini e Donne è stato travagliato, spesso oggetto di critiche: in molti sospettavano che i due si conoscessero già da prima. Nonostante le voci intorno a loro, si sono innamorati e subito dopo la loro uscita dal programma sono andati a convivere. Avete capito di chi parliamo? Giulio Raselli e Giulia D’Urso! Il loro amore prosegue a gonfie vele e l’ex tronista sembra esser pronto a fare già un nuovo passo. Con una lettera pubblicata dal settimanale Di Più, il giovane ha colto la palla al balzo per confessare il suo più grande desiderio. Ecco di cosa si tratta.

Uomini e Donne, l’ex tronista pronto a diventare padre: “Aspetto il suo sì”

Giulio Raselli ha scritto una lettera, pubblicata poi dal settimanale Di Più, nel numero in edicola da sabato 28 marzo, in cui ha confessato di esser pronto a fare un grande passo con la sua dolce metà, Giulia D’Urso. Il destinatario della lunga lettera è proprio l’ex corteggiatrice. Il giovane ex tronista ha svelato di esser pronto a diventare padre. “È tutto così perfetto che sento nel mio cuore che è il momento giusto per fare quel passo in più per completarci come famiglia: fare un bambino”. Parole davvero commoventi quelle che si leggono: “Del resto la nostra vita è stata tutta un bruciare le tappe e non ci siamo mai pentiti, non abbiamo mai sbagliato seguendo il nostro istinto. Ci amiamo, io mi mantengo da tanti anni da solo nell’oreficeria di famiglia. Abbiamo una casetta accogliente, mancano solo le risate di un piccoletto o di una piccoletta”. Giulio ha inoltre fatto sapere ai loro fan che Giulia non sarebbe pronta, vista la giovane età. Lui ha concluso con “Io sono pronto, manca solo un tuo sì”.

Dopo la scelta la coppia ha regalato uno splendido filmato della loro prima cena pubblicata su Witty Tv. L’emozione è alle stelle, i loro occhi brillavano d’amore ed oggi ancora più di allora.

Questa l’ultima fotografia pubblicata sul profilo Instagram dell’ex tronista. “Ora lo so e me ne rendo conto ogni minuto che passa avendoti al mio fianco.sei il mio AMORE.grazie di esserci sempre” è la meravigliosa dedica per Giulia.