Fedez prende in giro Chiara Ferragni durante un imperdibile siparietto: “Perché hai messo quella foto proprio lì?”, lei si mostra molto imbarazzata

Durante questa quarantena forzata stiamo vedendo spesso e volentieri i nostri vip del cuore, attori, cantanti, artisti, alle prese con la vita di tutti i giorni. Non fa eccezione una delle coppie più amate dello showbiz, stiamo parlando di Chiara Ferragni e Fedez, che in questi giorni stanno mostrando un lato totalmente inedito di loro e che piace molto. Stiamo vedendo il cantante alle prese con le dirette pomeridiane con i suoi colleghi, per cantare e tener compagnia agli Italiani in questi momenti così difficili. Visione totalmente nuova è quella di Chiara, alle prese con le faccende domestiche e la cucina. L’influencer ha sempre ammesso di non saper cucinare, ma in questo periodo si sta cimentando in cucina col marito, preparando pizze, dolci e tanto altro. Una versione molto genuina e sicuramente piacevole da vedere della donna. Ma non è tutto, i due si divertono col piccolo Leone a creare video e meme simpatici per intrattenere i propri followers. Proprio stamattina i due coniugi hanno mostrato un dettaglio della loro casa che ha incuriosito e non poco i fan, che hanno immediatamente chiesto spiegazioni al cantante. Scopriamo insieme cos’è successo a casa Ferragnez.

Fedez e Chiara Ferragni ormai ci tengono compagnia ogni giorno con i loro video simpatici, e la loro nuova routine. Proprio ieri il cantante aveva pubblicato un video inedito della moglie, intenta nelle pulizie di casa. L’uomo spesso la prende in giro amorevolmente quando vede la Ferragni intenta nelle pulizie o in cucina, e stamattina non è stato differente. L’uomo ha notato qualcosa di diverso nel bagno di casa, che ha incuriosito anche i followers, tanto da spingerli a chiedere spiegazioni al cantante. A sua volta l’uomo ha chiesto spiegazioni alla moglie, che scherzosamente l’ha preso in giro. Fedez difronte il water ha chiesto alla moglie per quale motivo avesse appeso un quadro proprio li sopra. Non si tratta però mdi un quadro qualsiasi, incorniciato si trovava la fotografia della sua proposta di matrimonio alla donna. La domanda è sorta spontanea “Perché proprio li?“. Avvolta da un morbidissimo accappatoio la donna ha risposto ridendo che la foto era del formato giusto per essere appesa li, proprio sul Water!

Fedez, visibilmente senza parole, non ha potuto fare altro che accettare la decisione della moglie, che per rincarare la dose gli ha fatto notare come la foto faccia pendant con la carta igienica colorata!