In una recente intervista per DAZN, Francesco Totti ha risposto alla domanda riguardante la quarantena con Ilary: il retroscena inaspettato.

Per tutti gli amanti del calcio, Francesco Totti è una vera e propria leggenda. Ancora adesso, l’ex capitano giallorosso detiene, nonostante abbia appeso le scarpette al chiodo, un successo davvero ineguagliabile. Non soltanto perché, come sappiamo, per tantissimi anni ha militato nella squadra della sua città, lasciando tutti i tifosi romani senza parole per le sue ‘diavolerie’ in campo, ma anche per la sua smisurata simpatia. Sempre con la battuta pronta, il marito di Ilary Blasi sa sempre come catturare l’attenzione su di se. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, durante un’intervista social con Diletta Leotta per DAZN, il romano ha spiegato per filo e per segno com’è vivere la quarantena in casa Totti. Ecco, neanche in questo caso, l’ex capitano si è smentito? Sapete cosa ha rivelato? Il retroscena vi lascerà davvero senza parole.

Francesco Totti, il retroscena sulla quarantena con Ilary Blasi è tutto da ridere

Un’intervista davvero imperdibile quella di Diletta Leotta a Francesco Totti per DAZN. Qualche ora fa, sul profilo social ufficiale del canale di Sky, è stato caricato un breve stralcio della chiacchierata che la conduttrice sportiva ha tenuta con il fuoriclasse della Roma. In questo breve filmato caricato online, si vede chiaramente la bella siciliana chiedere all’ex capitano giallorosso com’è trascorrere la quarantena in compagnia di sua moglie Ilary e dei loro tre bambini. Ecco. È proprio in questo momento che, com’è suo solito fare, Totti non ha potuto fare a meno che ‘sferrare’ una delle sue migliori armi: la simpatia. Con una nota e spiccata vena ironica, Francesco ha confessato che, così come la maggior parte dei mariti italiani, è un vero e proprio ospite nella sua casa.

‘Ci racconti come sta giocando in questo momento la squadra Totti’, dice Diletta Leotta all’ex capitano giallorosso. ‘Lo schieramento mi vede totalmente in difesa. Stai a casa, però è come se fossi un ospite’, risponde il romano. E, poi, continua: ‘Durante la giornata, incontrando Ilary, la saluto ‘buonasera signora, tutto bene? Le serve qualcosa?’. Insomma, una situazione davvero divertente, no?