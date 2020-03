GF Vip, qualche ore fa sono volate scintille all’interno della casa tra due concorrenti e il motivo è davvero incredibile: di che cosa si tratta.

Siamo in dirittura d’arrivo, lo sappiamo. Mancano soltanto due puntate e, finalmente, scopriremo chi sarà il vincitore di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo un percorso di più di 80 giorni, tutti i concorrenti sono pronti a scoprire chi giungerà in finale dopo i primi due eletti nelle settimane precedenti. E, soprattutto, chi avrà la possibilità di aggiudicarsi il montepremi finale. Sarà per questo motivo che, molto probabilmente, la tensione in casa c’è e si fa sentire davvero alla grande? Chi lo sa! Fatto sta che, pochissime ore fa, è scoppiato un acceso dibattito tra due coinquilini della casa di Cinecittà. Non è successo nulla di grave, sia chiaro. Fatto sta che, per qualche istante, sono volate delle vere e proprie scintille tra i due concorrenti. Sapete che cosa è successo? E, quindi, siete curiosi di conoscere tutti i dettagli? Tranquilli, vi racconteremo ogni cosa.

GF Vip, volano scintille tra due concorrenti: cos’è successo

Una cosa è certa: questa edizione del Grande Fratello Vip è stata decisamente movimentata. I momenti di divertimenti e di svago, certo, non sono affatto mancati. Come tra l’altro le liti. E che liti! Impossibile, infatti, dimenticare i furiosi scontri di Antonella Elia con Valeria Marini. Oppure, quello di qualche giorno fa con Fernanda Lessa. Ma non solo. Perché, pochissime ore fa, l’atmosfera goliardica di tutti i concorrenti è stata interrotta da una piccola lite avvenuta tra due concorrenti. Non è successo nulla di grave, come dicevamo precedentemente. Fatto sta che, mentre Sossio e Teresanna si scontravano con Paolo ed Antonio a ‘Nomi, cose e città’, sono volate delle vere e proprie scintille tra le due fazioni. Ecco tra chi in particolare e, soprattutto, cos’è successo.

Erano intenti a giocare a ‘Nomi, cose e città’, Teresanna, Sossio, Antonio e Paolo quando, improvvisamente, è iniziato il dibattito tra l’ex tronista e l’attore salernitano. Il buon Zequila ha ‘rimproverato’ i due campani di aver sbagliato ad inserire l’attrice Cameron Diaz nell’apposita sezione nel momento che avevano ‘stabilito’ altro. ‘Stiamo giocando con i cognomi, Cameron è il nome’, dice Antonio. Immediata è stata la reazione della Pugliese. Che, senza pensarci due volte, ha detto: ‘Ma che c’entra. Il suo nome per intero è Cameron Diaz’. Insomma, come dicevamo precedentemente, un litigio per nulla grave, eppure gli animi si sono ugualmente surriscaldati.

Per ulteriori news su Grande Fratello Vip –> clicca qui