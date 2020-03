Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno dovuto rimandare il loro matrimonio fissato per oggi 28 marzo: ecco il post dell’ex velina.

Il grande giorno sarebbe stato oggi: Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sarebbero sposati oggi, sabato 28 marzo 2020. La coppia tanto amata ha dovuto rimandare il matrimonio già prima che arrivasse il primo decreto del premier Giuseppe Conte. Hanno scelto una data nuova per le loro nozze ma questo giorno resta speciale per la coppia composta dall’ex velina ed il nuotatore. Ecco il post commovente che ha aggiunto Giorgia sul suo profilo Instagram.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini matrimonio: “Sarebbe stato oggi”, il post social

“28-3-20, la data del nostro matrimonio” comincia così il lungo post estremamente commovente di Giorgia Palmas. L’ex velina e la sua dolce metà, Filippo Magnini, oggi si sarebbero sposati: le nozze sono state rimandate per via dell’emergenza Coronavirus già prima che uscisse il primo decreto del governo. Hanno scelto una nuova data ma oggi resta una giornata speciale per i due che avrebbero celebrato il loro grande amore. “Sarebbe dovuto essere oggi ed è una splendida giornata di sole, proprio come speravamo. In questo esatto momento credo che sarei stata in preda all’emozione, contando le ore che mi separavano dal diventare tua moglie” continua la dolce Giorgia. Il post scritto dalla giovane prosegue con una meravigliosa dedica d’amore per il suo Filippo: “Sono comunque qui con te, ti guardo e mi sento tanto fortunata ad averti trovato… Il matrimonio sarà tra qualche mese e sarà ancora più bello e soprattutto stiamo bene, noi e le nostre famiglie e io mi sento comunque già tua moglie. Ti amo Amore mio, questa data rimarrà comunque nei nostri cuori e quella nuova scelta sarà ancora più speciale”.

Il matrimonio è nei loro progetti già da un bel po’ di tempo. Lo scorso anno, nel febbraio 2019, ospiti di Verissimo i due svelarono i loro progetti di coppia.