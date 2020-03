Grande Fratello Vip, Antonio Zequila si lascia andare a delle toccanti affermazioni con Patrick e Paolo Ciavarro: “Alla mia età è tutto più difficile”

Ultime settimane di permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip per i concorrenti di questa quarta edizione del Reality tv. Inizia il conto alla rovesci e i concorrenti incominciano a tirare le somme del loro percorso all’interno della casa più spiata d’Italia. Ma non solo, i vecchi attriti si appianano, per lasciare spazio alla serenità di questi ultimi giorni insieme. In particolar modo, Antonio Zequila, reduce da una violenta lite con Sossio Aruta, è riuscito a chiarirsi con l’ex cavaliere di Uomini e Donne, mostrando tutto il suo dispiacere per quanto accaduto e chiedendogli scusa per averlo ferito. Adesso invece fa i conti con un macigno molto più grande. Il suo percorso all’interno della casa. Seduto in giardino con Patrick Rey Pugliese e Paolo Ciavarro, l’attore Partenopeo si è lasciato andare ad alcune affermazioni piuttosto malinconiche. I compagni di avventura non hanno potuto fare altro che concordare sull’esattezza del suo discorso e rifletterci su.

Grande Fratello Vip, Antonio Zequila: “Alla mia età è tutto più difficile”

Antonio Zequila inizia a tirare le somme di questo suo percorso all’interno del Grande Fratello Vip. L’uomo che fino a qualche settimana fa, era il maschio alpha della casa, si è trovato a dover condividere il ruolo con l’entrata nel reality di Sossio Aruta. I due non hanno perso occasione nel corso delle settimane, per punzecchiarsi e spesso litigare, salvo poi riappacificarsi proprio qualche giorno fa. Adesso che il programma sta per volgere al termine, l’uomo non può che far a meno di pensare a cosa accadrà una volta fuori. Con i due compagni di avventura, Patrick e Paolo si è immaginata la situazione che troveranno fuori una volta finito il reality. In particolare Paolo0 ha chiesto all’amico le sue sensazioni su questo percorso e l’uomo ha stupito entrambi, con un discorso molto profondo.

In particola Zequila ha rivelato ai compagni: “Paolo l’esperienza la fai anche in base all’età, tu c’hai 28 anni e hai tutta la vita davanti. Per te che sei molto più maturo di me alla tua età. Tutto per te è oro colato. Perché siamo pratici, sei un ragazzo giovane, sei un ragazzo autonomo, hai capito?! È un bel regalo che ti sei stato fatto. Io sono al giro di boa. Sai la mia età tutto più difficile, non perché voglio… però sai non è lo stesso per me. Per te è molto diverso, perché tu hai tutta la vita davanti, il lavoro, le cose tue, le prospettive, e io invece sono al Giro di boa“. Il ragazzo è rimasto molto sorpreso dalle parole dell’uomo ma non ha potuto evitare di dargli ragione. Per visionare il video completo potete cliccare qui.