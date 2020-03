Harry Potter, JK Rowling: “Dal Regno Unito facciamo il tifo per l’Italia”

L’autrice di Harry Potter, JK Rowling, ha usato parole meravigliose per l’Italia e per il popolo italiano. Ecco cosa ha scritto sul suo canale social.

L’emergenza Coronavirus ha colpito l’intero mondo: in questo periodo di isolamento forzato in vigore in Italia a partire dai primi di marzo, sono partite tantissime iniziative da parte della tv italiana. Sono stati trasmessi tantissimi film amati da tutti, degli veri evergreen. Una saga che sta catturando l’attenzione di tutti è certamente lei, quella di Harry Potter. Italia 1 ha deciso di trasmettere tutti i film dell’autrice, J.K. Rowling, che raccontano la storia dei maghetti. Ed è proprio l’ideatrice della saga fantasy a parlare dell’Italia e dell’emergenza che sta colpendo tutti. Ecco le parole della scrittrice inglese.

J.K. Rowling, autrice e scrittrice di Harry Potter, è molto attiva sul suo canale Twitter. Risponde ai fan quotidianamente: si è trovata a replicare ad un suo follower italiano, felice di rivedere in tv la sua saga preferita. La scrittrice ha così deciso di confortare con splendide parole il ragazzo e l’Italia intera. “Stiamo facendo tutti il tifo per l’Italia, dal Regno Unito. Sappiamo quanto duramente il virus vi abbia colpiti. Vi mando un sacco di amore… il modo in cui gli italiani si stanno supportando l’un l’altro è così di ispirazione” sono le parole dell’autrice della saga che racconta la storia dei maghetti del castello di Hogwarts. Ecco il tweet di cui vi parliamo:

We're all rooting for Italy in the UK. We know how hard this virus has hit you. Sending you loads of love… the way Italians have supported each other is an inspiration. ❤️🇮🇹 https://t.co/SKAwWma90N

— J.K. Rowling (@jk_rowling) March 26, 2020