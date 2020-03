Coronavirus, Gabriele Muccino annuncia: ‘Vorrei realizzare un film su questo momento storico, scrivetemi le vostre esperienze’

Coronavirus, Gabriele Muccino ha annunciato di voler fare un film su questo caos che stiamo vivendo ed ha inviato i suoi fan ad inviare le loro esperienza.

Quello che il nostro Paese sta vivendo in questo ultime settimane è qualcosa che, ammettiamolo, non ci saremmo mai aspettati di vivere. Dopo la rapida diffusione in Cina, il Coronavirus è arrivato anche in Italia. E, sin dal primo momento, ha provocato uno spavento davvero generale. In attesa di raccogliere i primi frutti di questa lunga quarantena imposta dal premier Giuseppe Conte, il numero dei contagiati aumenta sempre più. Così come anche quello dei morti e dei guariti. Insomma, una situazione più che drammatica. Di fronte alla quale, purtroppo, siamo completamente inermi. L’ansia, la preoccupazione, la paura, sono davvero tante. Ed è per questo motivo che Gabriele Muccino ha deciso di realizzarvi un film. Lo ha annunciato qualche ora fa sul suo canale social ufficiale. Tramite un’Instagram Stories, il regista ha, infatti, affermato di aver intenzione di fare un film su questo delicato momento storico. Un’idea davvero incredibile, c’è da dirlo. Ma le sorprese non sono affatto terminate qui. Perché c’è dell’altro. Ecco a cosa ci riferiamo.

Gabriele Muccino, il film sul Coronavirus: ‘Il Grande Caos’, l’annuncio ufficiale

La carriera di Gabriele Muccino, si sa, vanta di successi davvero assoluti. Anche l’ultimo film ‘Gli anni più belli’, di cui la protagonista indiscussa è stata Emma Marrone, ha riscosso un successo davvero assoluto. E lo sarà, senza alcun dubbio, anche questo nuovo progetto che ha deciso di mettere su. Come dicevamo precedentemente, sul suo canale social ufficiale, il regista ha annunciato di avere intenzione di realizzare un film su questo ‘caos’ che stiamo vivendo in questo ultimo periodo. A cosa si riferisce? Semplice! Al Coronavirus. Ecco. È proprio questa l’idea geniale che, qualche ora fa, il regista ha comunicato ai suoi sostenitori sui social. Ovviamente, le sorprese non sono affatto finite qui. Sapete perché? Diamoci uno sguardo molto più da vicino:

‘Vorrei realizzare un film su questo momento storico che tutti insieme stiamo attraversando’, queste le parole di Gabriele Muccino che si leggono in questa Instagram Stories condivisa sul suo canale social ufficiale. Lo definisce ‘Il Grande Caos’, il regista romano questo suo nuovo progetto. In cui, come dicevamo precedentemente, è prevista una novità davvero assoluta. I protagonisti di questo film, infatti, non saranno ‘storie inventate’, bensì storie reali. Infatti, così continua l’IG Stories: ‘Scrivetemi le vostre esperienze, riflessioni, raccontatemi delle vostre ansie…’. Insomma, il messaggio di Muccino è molto chiaro: parlare di storie della gente comune. Un’idea davvero pazzesca. E che, senza alcun dubbio, si rivelerà un vero e proprio successo. Non vediamo l’ora, voi?