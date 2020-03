Amici 19, Nyv è stata l’eliminata dalla serata ad un passo dalla finale: le parole di Maria De Filippi lasciano davvero il segno.

Ci siamo: manca una sola puntata di Amici 19 e, finalmente, scopriremo chi sarà il vincitore o la vincitrice di questa edizione. Venerdì 28 Marzo, infatti, è andata in onda la semifinale del talent. Che, come al solito, ci ha regalato dei momenti davvero emozionanti. Non soltanto per la magnifica sorpresa a Javier, ma anche per esibizioni di ciascun ragazzo rimasto in gara. Purtroppo, però, alla fine della gara uno di loro è stato costretto ad abbandonare il gioco ad un passo dal finale. E sappiamo che, come raccontato in un nostro recente articolo, a lasciare la semifinale del talent è stata Nyv. Dopo aver ‘duellato’ con Giulia Molino, la cantante francese è stata eliminata dalla competizione. Rinunciando, così, alla possibilità di esibirsi alla finale della settimana prossima. Appena letto il verdetto, però, ciò che ha catturato l’attenzione sono le parole di Maria De Filippi. Che, come al solito, hanno lasciato davvero il segno.

Amici 19, le parole di Maria De Filippi dopo l’eliminazione di Nyv

È stata una lunga ed emozionante semifinale, quella andata in onda venerdì 28 Marzo ad Amici 19. Sapevamo che sarebbe stata così. Ed, in effetti, non sono state affatto deluse le aspettative del suo pubblico. Ciascun concorrente, infatti, ha avuto la possibilità di esibirsi davanti tutti alla giuria. Avendo, quindi, l’opportunità di aggiudicarsi la maglia del serale. I ragazzi in gara erano in cinque, lo sappiamo. A differenza delle felpe dorate. Che, com’è noto, erano invece quattro. Ciò sta a significare, quindi, che uno di loro non ce l’ha fatta. A conquistare la maglia del serale sono stati Gaia, Javier, Nicolai e Giulia. Ciò sta a significare, quindi, che ad abbandonare il talent è stata Nyv. Ebbene si. La cantante francese ha lasciato la gara ad un passo dalla finale. Ma sapete cosa le ha detto Maria De Filippi appena mostrato il verdetto? Ecco tutti i dettagli.

Nyv è stata, senza alcun dubbio, una delle concorrenti di Amici 19 che più ha catturato l’attenzione. Con la sua bravura, la sua emotività e gli inediti ‘da paura’, la cantante francese ha saputo conquistare davvero tutti. È proprio per questo motivo che Maria De Filippi, appena saputa della sua eliminazione, ha voluto esprimere il suo pensiero. ‘Penso che sentiremo parlare di te per tanto tempo. Non ti preoccupare che non ti sei aperta a sufficienza, perché non è così’, queste la parole della casa alla giovane cantante. Secondo voi, meritava la finale Nyv?

