Povia, quanti anni ha e chi è sua moglie: tutto sul cantante

Quanti anni ha Povia e chi è sua moglie: tutto quello che sappiamo sul cantante che, questa sera, sarà capitano della squadra del Family Day a Ciao Darwin nella replica.

Questa sera la programmazione di Canale 5 vede andare in onda una puntata di Ciao Darwin in replica. Vedremo così l’esilarante sfida tra Family Day e Gay Pride. A capitanare le due squadre ci sarà Vladimir Luxuria da una parte e Povia dall’altra. Giuseppe Povia è un cantante diventato famoso sia per le sue posizioni su diversi argomenti di attualità, sia per la canzone “I bambini fanno Oh”. Questa sera così lo vedremo nuovamente in televisione con questa puntata così divertente del gioco di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ma diverse domande attanagliano tutti. Dove vive e quanti anni ha Povia? Ha una moglie? Cerchiamo quindi di dare una risposta a questi quesiti!

Quanti anni ha Povia e gli esordi da cantante

Povia, come abbiamo detto, è sicuramente un cantante piuttosto controverso. Sappiamo che è nato a Milano il 19 novembre 1972 quindi la prima domanda a cui possiamo rispondere è sulla sua età. Povia ha 47 anni, ne farà 48 questo novembre 2020. La sua carriera musicale è stata controversa perché se con I Bambini Fanno Oh si è fatto conoscere ha poi vinto il Festival di Sanremo con la canzone Vorrei Avere il Becco nel 2006, non senza polemiche. Il declino però è stato poi quasi inesorabile, un parabola discendente musicalmente, ma che non ha portato al silenzio su di lui anzi. Il cantante infatti si schierò spesso accanto al movimento del Family Day, contro i DICO.

Chi è la moglie di Povia?

Per quanto riguarda la vita privata, quindi la moglie e dove vive Povia sappiamo che è sposato dal 2007. Sua moglie si chiama Teresa e su di lei non sappiamo moltissimo in quanto il cantautore cerca di tenerla un po’ al riparo dall’ondata mediatica. Con lei ha avuto due figlie, Emma e Amelia, nate nel 2005 e nel 2007.

Povia ha poi sempre ammesso, con candida onestà di aver avuto anche dei problemi con le droghe e l’alcool, ma oggi dai suoi profili cerca di lanciare battaglie e stimoli proprio per i ragazzi che come lui hanno avuto dei problemi. Accanto a queste però ci sono anche controverse affermazioni anche a tratti complottiste.