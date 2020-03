Coronavirus, Raoul Bova: ‘Preparerò una serie sui volontari della Croce Rossa Italiana’, l’annuncio

Coronavirus, dopo l’annuncio di Gabriele Muccino, anche Raoul Bova ha annunciato di voler preparare una serie televisiva per la Croce Rossa Italiana.

La realtà che, in queste ultime settimane, sta vivendo il nostro Paese è davvero drammatica, è inutile ribadirlo. Sono diverse settimane che, ormai, il Coronavirus si è espanso nella nostra penisola. Determinando, quindi, una netta modifica alla vita, alle abitudini di ciascuno di noi. Dobbiamo restare in casa almeno fino al 3 Aprile: ce lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel penultimo decreto del Governo. Quello antecedente a quello che informa lo stanziamento di 4 milioni di euro per tutte le famiglie che non possono fare la spesa, insomma. Bisogna, quindi, limitare il più possibile il contagio da Covid-19. In modo tale che tutti i medici, infermieri e Croce Rosse Italiana possano svolgere al meglio il loro lavoro. Ecco. A proposito dei volontari della Croce Rossa, qualche ora fa, Raoul Bova ha annunciato all’Ansa di un nuovo progetto lavorativo. Ecco di che cosa parliamo nel dettaglio.

Coronavirus, Raoul Bova annuncio il suo nuovo progetto lavorativo

Dopo Gabriele Muccino, anche Raoul Bova darà origine ad un nuovo progetto lavorativo riguardante l’emergenza Coronavirus. Se il registra romano, però, ha intenzione di ‘sfruttare’ le esperienze di ciascun italiano in questo clima così drammatico, l’attore ha le idee molto chiare su quello di cui andrà a parlare. Al sito dell’Ansa, infatti, il compagno di Rocio Moralez ha annunciato di stare lavorando ad una nuova serie televisiva concentrata principalmente sui volontari della Croce Rossa Italiana. Ebbene si. Saranno proprio loro i protagonisti indiscussi di questo nuovo proposito dell’attore Raoul. E sono proprio loro che, insieme ai medici e agli infermieri, stanno dando un grosso contributo in questa emergenza Covid-19. Ma cerchiamo di capire tutti i dettagli di questo nuovo progetto di Bova.

Stando a quanto ci fa sapere l’Ansa, Raoul Bova starebbe pensando ad una nuova serie televisiva, composta da sei puntate, sui volontari della Croce Rossa Italiana. ‘Racconta storie e personaggi ispirati alla realtà, impegnati sul fronte italiano del Covid 19, poi andremo avanti negli scenari internazionali di questa grande organizzazione che è sempre in prima linea nel mondo’, si legge sul comunicato ufficiale. Da come si può chiaramente intendere quindi, il progetto lavorativo dell’attore è davvero speciale. E, soprattutto, non fa altro che sottolineare quanto il compagno di Rocio conosca da vicino il lavoro di questi volontari. Tanto è vero che, in un recente video condiviso sul suo canale social ufficiale, Raoul ha ricordato di quando, dopo il terremoto ad Amatrice, la Croce Rossa Italiana sia stata davvero indispensabile.