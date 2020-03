GF Vip, durante la serata di ieri, Sossio Aruta ha voluto scrivere un messaggio davvero ‘particolare’ alla sua Ursula spiazzando davvero tutti.

Sossio Aruta è stato uno dei protagonisti indiscussi di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip. Entrato poco più di un mese fa all’interno della casa, l’ex cavaliere di Uomini e Donne, in un batter baleno, è riuscito a conquistare tutto il pubblico italiano. Certo, tutti noi avevamo avuto modo di conoscerlo durante la sua recente esperienza nel dating show di Maria De Filippi e a Temptation Island Vip, ma è nella casa di Cinecittà che Sossio si è fatto conoscere per quello che è: un uragano di simpatia e di bontà. Sarà proprio per questo motivo che, senza alcun dubbio, l’ex calciatore è stato il primo ad aggiudicarsi la finale. Le sorprese, però, non sono affatto terminate qui. Perché, qualche ora fa, l’ex cavaliere è stato il mittente di un messaggio davvero ‘particolare’ per la sua bella Ursula. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

GF Vip, il messaggio ‘particolare’ di Sossio per Ursula: ‘Ti voglio sposare’

Dopo Antonio Zequila che ha chiesto la mano alla sua ex fidanzata Marina in diretta televisiva, è toccato a Sossio fare la proposta di matrimonio alla sua bella Ursula. Seppure stiano insieme da più di un anno e siano diventati, da pochissimi mesi, genitori di Bianca, l’ex cavaliere di Uomini e Donne si è deciso a fare la speciale proposta alla sua compagna. Il tutto è avvenuto qualche ora fa. Quando, su una lavagna, l’ex calciatore ha scritto un messaggio davvero particolare per la mamma di sua figlia.

Ancora prima di iniziare i cruciverba per trascorrere qualche ora in totale relax e divertimento, Sossio ha approfittato della lavagna giunta nella casa del Grande Fratello Vip per scrivere un tenero messaggio alla sua Ursula. ‘Ti voglio sposare’, questo recita la special proposta dell’ex cavaliere di Uomini e Donne. Una richiesta più che inaspettata, c’è da ammetterlo, ma più che romantica. Cosa risponderà Ursula? Noi abbiamo già qualche idea, voi?

Ve li ricordate a Uomini e Donne?

Si sono conosciuto qualche anno fa nello studio di Uomini e Donne, Sossio ed Ursula. E, da quel momento, non si sono più lasciati. Nonostante il loro percorso televisivo, sia nel dating show di Canale 5 che a Tempation Island Vip, abbia avuto molti alti e bassi, la coppia è uscita più forte di prima. Si amano alla follia, i due piccioncini. Ed è per questo motivo che, dopo la nascita della loro primogenita Bianca, presto arriverà anche il matrimonio.