90 giorni per innamorarsi: Caesar incontra Maria?

90 giorni per innamorarsi: Maria e Caesar finalmente insieme oppure no?

Sta andando in onda questa sera, domenica 29 marzo una nuova puntata del reality di Real Time, 90 giorni per innamorarsi – Prima dei 90 giorni. Una delle storie che sta maggiormente tenendo incollati allo schermo è quella tra Caesar e Maria. Lui è andato fino in Messico per incontrare la sua fidanzata ucraina, ma di Maria non c’è traccia. La donna infatti non si è presentata e il motivo è che il suo volo è stato cancellato perché sulla carta di credito di Caesar non c’erano abbastanza soldi. Ma è la verità o la bellissima Maria sto solo prendendo in giro l’uomo?

90 Giorni per Innamorarsi: cosa è successo con Maria?

I fan del programma, 90 Giorni Per Innamorarsi sono increduli e commossi davanti all’amore incondizionato di Caesar, ma allo stesso tempo hanno dei dubbi sul vero sentimento di Maria. La donna infatti in 5 anni di relazione online non si è mai fatta vedere di persona, ha “bucato” due appuntamenti, Messico incluso. Però in questi anni si è fatta mandare sempre molti soldi. Oggi Caesar è tornato a casa in America, dopo che Maria lo ha lasciato per telefono usando la motivazione del volo cancellato.

Maria torna a chiedere soldi a Caesar

Sembrava che fosse finita tra i due, ma ora che Caesar è tornato a casa lei ha ricominciato a farsi sentire. Ma non solo chiacchierando, anche chiedendogli dei soldi. La donna infatti ha detto all’uomo che non ha abbastanza soldi per pagare le bollette e Caesar ha svelato alla produzione di averle mandato del denaro. “Abbiamo ricominciato a sentirci” ha dichiarato alle telecamere del programma e Caesar ha aggiunto che le ha anche mandato dei soldi perché si sente in colpa per lei.

Maria si presenterà da Caesar?

I fan del programma sono quasi tutti dell’idea che Maria stia prendendo in giro il povero Caesar e che, in realtà, lo stia solo sfruttando per farsi mandare dei soldi. Niente amore quindi, solo un mero sfruttamento per denaro. L’uomo però dal canto suo è convito che invece lei lo ami e sta facendo l’impossibile per riconquistarla.

Nella puntata nuova di 90 Giorni per Innamorarsi vedremo quindi come procede la loro relazione e se i due, si vedranno. Lui infatti vuole comprare un altro biglietto per farla arrivare da lui e così, finalmente coronare il loro sogno d’amore.