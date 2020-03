Amici, Jacopo Ottonello risponde alle domande dei fan su Instagram e parla di quanto ha fatto nella sua esperienza ad Amici: le emozioni, le sensazioni, i prof ed anche i progetti per il futuro

Jacopo Ottonello è appena uscito dalla scuola di Amici 19. E’ arrivato alle semifinali, poi ha dovuto abbandonare il programma. La sua carriera da cantante è ancora agli inizi, ha ancora tanta strada di fare. Ma le emozioni che ha vissuto ad Amici sono tantissime ed ha voglie di condividerle con i fan che gli pongono delle domande su Instagram, nelle stories. Negli ultimi giorni ha anche organizzato degli eventi live sui social, su cui è già molto attivo. Ha parlato del momento più bello, dei professori e di tanto altro. “Sei per bene”, gli ha detto Maria De Filippi quando è uscito dalla trasmissione perché eliminato: un momento toccante che Jacopo ancora ricorda con emozione.

Amici, Jacopo Ottonello risponde alle domande dei fan su Instagram

Jacopo risponde ai fan su Instagram: “Ho fatto tante belle cose che rifarei”, poi continua: “Il momento più emozionante è stato per paradosso la fine, quando me ne sono andato perché è stato carico di emozioni nonostante fossi tristissimo perché andavo via”.

Poi, come poteva mancare un riferimento alla prof Anna Pettinelli? “Il mio giudice preferito è la professoressa Anna Pettinelli. Le voglio un bene dell’anima, è sempre stata con me, mi ha sempre sostenuto e sempre dato filo da torcere. Per questo le voglio bene”.

“A chi o cosa pensi quando canti?”

Gli chiedono anche questo, presi dalla curiosità di conoscerlo meglio: “Dipende dalla canzone, dipende da tante cose. Posso pensare ad un periodo della mia vita o una persona. Ho pensato tanto alla mia ragazza quando sono stato ad Amici. E ho pensato tanto alle cose che mi sono successe nella mia vita”.

Infine, Jacopo raccomanda a tutti di stare a casa in questo momento di emergenza Coronavirus. Poi, promette che una volta che sarà finito tutto incontrerà i suoi fan molto volentieri. Tornare ad avere contatti coi propri fan è sicuramente molto importante per un cantante giovane come lui. Insomma, Jacopo si dimostra ancora una volta un ragazzo dolce e ‘per bene’, come lo ha definito Maria De Filippi.