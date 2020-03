GF Vip, durante una festa all’interno della casa, Antonio Zequila ha compiuto un gesto davvero inaspettato per Antonella Elia: sono tutti senza parole.

Mancano poche settimane alla fine del Grande Fratello Vip. È proprio per questo motivo che, tolto qualche piccolo screzio, l’atmosfera all’interno della casa è più che rilassata. Tutti i concorrenti giocano, si divertono e sorridono. Anche ieri sera, ad esempio, è stata organizzata un party davvero pazzesco. Con una tematica rigorosamente all’americana, tutti i ragazzi hanno vissuto una serata diversa dal solito. Il clima è disteso e sereno. Motivo per cui Antonio Zequila non ha potuto fare a meno di compiere un gesto davvero inaspettato nei confronti di Antonella Elia. Lasciando tutti i suoi compagni di viaggio completamente senza parole. Ecco tutti i dettagli.

GF Vip, il gesto inaspettato di Antonio per Antonella spiazza

Tra Antonio Zequila ed Antonella Elia si è creato, sin dal primo momento, un ottimo rapporto. Con l’ingresso di Valeria Marini, però, le cose sono molto presto cambiate. I due hanno iniziato a battibeccarsi. Fino poi allo scontro di qualche giorno fa. Quando, durante la furiosa lite con Fernanda Lessa, l’attore salernitano ha tentato di dividerle. E l’opinionista di Piero Chiambretti, invece, non ha preso affatto bene i modi di Zequila. Tuttavia, siamo in dirittura d’arrivo. E, com’è giusto che sia, è bene che tutti le tensioni inizino ad appiattarsi. Lo sa bene Antonio. Che, durante il party organizzato ieri sera all’interno della casa, ha ‘approfittato’ del clima tranquillo e sereno per compiere un gesto inaspettato nei confronti di Antonella Elia. Lasciando, come dicevamo precedentemente, tutti i suoi compagni di viaggio senza parole. In effetti, Antonio è solito spiazzare. Qualche settimana fa, ad esempio, in diretta televisiva, ha chiesto la mano alla sua ex fidanzata Marina. Insomma, un uomo con delle doti davvero pazzesche, no? Ma cosa avrà mai fatto alla bella Elia? Ecco tutti i dettagli.

Erano tutti riuniti intorno al tavolo da pranzo in cucina quando, improvvisamente, Antonio Zequila, approfittando dell’atmosfera conviviale, si è avvicinato ad Antonella Elia e l’ha abbracciata. Un gesto davvero inaspettato, quindi. Soprattutto perché, durante la settimana, la giovane fidanzata di Pietro Delle Piane non si è affatto risparmiata nei suoi confronti. Tuttavia, con questo lungo e tenero abbraccio, sembrerebbe che le tensioni tra di loro si siano definitivamente appianate. Ora non resta altro che seguire le ultime puntate del reality per scoprire chi andrà in finale. Avete già un vostro preferito?

