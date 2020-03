Cristiana Capotondi, l’incredibile foto da bambina: l’avete mai vista?

Instagram, Cristiana Capotondi, le foto da bambina della bellissima attrice di Bella Da Morire.

Cristiana Capotondi è in televisione con la fiction Bella da Morire. L’attrice veste i panni dell’ispettrice di polizia Eva Cantini in un telefilm che sta tenendo incollati allo schermo milioni di persone. Soprattutto in un momento come questo in cui siamo tutti a casa per via della quarantena. La bellissima Capotondi, classe 1980, aveva raggiunto il successo con il film Notte Prima Degli Esami sul set accanto a Nicola Vaporidis, suo ex fidanzato. Oggi è legata invece ad Andrea Pezzi e i due sono innamoratissimi come si vede sui social. Proprio su Instagram l’attrice condivide spesso foto della loro vita di coppia, o sul set, ma abbiamo trovato anche delle foto di lei da bambina che hanno fatto balzare sulla sedia i suoi fan.

Le foto da bambina di Cristiana Capotondi

In occasione del suo compleanno di qualche anno fa Cristiana Capotondi aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una carrellata di foto di lei da bambina che hanno suscitato una grande emozione nei fan. Nelle immagini si vedono infatti vari scatti che la ritraggono da piccolissima fino ad oggi. Una sorta di evoluzione della sua bellezza che negli anni non è praticamente mai mutata. Anzi, se possibile è diventata ancora più bella. “Che angelo che sei, complimenti per le foto. Bellissima. Meravigliosa fin da piccola”. I commenti che accompagnano le foto sono tutti super positivi ed effettivamente non si può dire altro. L’attrice stessa ha scritto, accanto alla foto: “Grazie vita per questi densi, sorprendenti, dolorosi e felicissimi 38 anni. Non ho dimenticato nulla ma non ricordo niente, sono un foglio bianco con su scritto solo la nostra promessa, di avere sempre in mente Itaca❤️”. Un pensiero quindi molto profondo, emozionante e ricco di speranza per il futuro.

Bella da Morire: dove siamo rimasti?

Nella fiction Bella da Morire abbiamo ormai visto gli episodi 5 e 6 in cui il cast femminile dovrà districarsi tra diversi problemi. Eva infatti ha diffuso il video dell’interrogatorio con la falsa confessione. Giuditta lascia le indagini e chiede di tenere nella squadra Eva mentre, finalmente, le indagini si riaprono. Rachele intanto affronta un momento molto difficile: incontra un uomo che l’ha violentata. Anita intanto scopre qualcosa di incredibile che riesce a dare una scossa alle indagini: della vernice gialla sotto le unghie di Gioia. Eva chiede aiuto a Giuditta e cerca di scoprire qualcosa di più su tutto questo tormentato caso.