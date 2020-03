Domenica In, Mara Venier: “È un incubo, di notte mi sveglio e non riesco a dormire”

Domenica In, Mara Venier: “Di notte mi sveglio e non riesco a dormire”, la confessione della conduttrice in diretta.

Anche oggi, su Rai Uno, è in onda una nuova puntata di Domenica In. Una puntata diversa da quelle che siamo abituati a vedere di solito. A causa dell’emergenza Coronavirus, anche questa settimana Maria Venier è in studio da sola, senza pubblico né ospiti, che però intervengono in collegamento. Una Domenica in ‘adattata al momento’, come la definisce la padrona di casa. Che, anche in questa puntata, ha tenuto compagnia ai milioni di italiani. Ai quali, nei primi minuti di diretta, manda un abbraccio virtuale. E, durante uno dei collegamenti della puntata di oggi, Zia Mara si lascia andare ad alcune confessioni su questo periodo difficile.

Domenica In, Mara Venier a cuore aperto: “È un incubo”

Tra gli ospiti con cui Mara Venier si è collegata oggi durante la puntata di Domenica in, c’é stato anche il governatore della regione Puglia Michele Emiliano. Ed è durante questo collegamento che la conduttrice si apre a cuore aperto: “Quello che stiamo passando è un incubo. Io ancora adesso di notte mi sveglio e poi non riesco a dormire, perché inevitabilmente pensi a tutto quello che sta succedendo. E dico: è un incubo? È un film dell’orrore? Invece viviamo questa realtà”. Parole toccanti quelle di Mara, a cui segue un invito accorato ad evitare ogni tipo di polemica: “Dobbiamo essere tutti uniti e dobbiamo uscirne fuori”.

Attraverso i suoi collegamenti, Mara Venier tiene compagnia agli italiani, in un momento così difficile per tutti. Mandando messaggi di speranza, come quello di oggi, durante il collegamento con Don Antonio Mazzi. La conduttrice ha esclamato: ” Credo che quando tutto passerà, perché passerà, saremo tutti migliori.”. E voi, avete seguito la diretta di Domenica In?