Don Matteo 13, anticipazioni nuova stagione: cosa accadrà al sacerdote?

Don Matteo 13 si farà ed arriva anche le prime anticipazioni sulla nuova stagione: ecco cosa accadrà al famosissimo sacerdote di Spoleto

Don Matteo è una serie televisiva italiana, prodotta dalla Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. Su Rai Uno viene trasmessa dal 7 gennaio 2000. Con la dodicesima stagione, dal 9 gennaio 2020 fino al 19 marzo 2020, è divenuta la serie tv più longeva della televisione italiana dopo il Commissario Montalbano. Un successo clamoroso per la fiction con protagonista Terence Hill, che anche quest’anno ha confermato la leadership negli ascolti. I numeri altissimi e lo share alle stelle ha convinto i vertici della rete pubblica: la tredicesima stagione della serie televisiva ambientata a Spoleto si farà. Il protagonista sarà come sempre il sacerdote e forse lo vedremo in una veste del tutto inedita. Di seguito vi raccontiamo le ultime anticipazioni pervenute sulla serie televisiva.

Don Matteo 13, le anticipazioni sulla nuova stagione

La tredicesima stagione di Don Matteo avrà ovviamente come protagonista Terence Hill. Il sacerdote di Spoleto, al servizio dei più deboli e soprattutto della giustizia, nella prossima stagione potrebbe avere una veste del tutto inedita. Come raccontato dal settimanale DiPiùTv, infatti, “il papa non si rassegnerà al gran rifiuto di don Matteo e tornerà ‘all’attacco’ riproponendo l’investitura di don Matteo a cardinale, rivoluzionando davvero la sua vita”. L’idea della produzione, come rivelato anche dal settimanale, è quella di affiancare la figura di Don Matteo a quella di Don Camillo, storico personaggio della televisione italiana. “Terence è sempre rimasto molto affezionato a quel film, in qualche modo pensa che sia alla base del suo successo anche in Don Matteo” – scrive il settimanale – “E adesso nelle nuove puntate vuole omaggiare i lungometraggi di Gernandel e Gino Cervi facendo ripercorrere a Don Matteo le orme di Don Camillo”. Il sacerdote, dunque, riceverà l’investitura e diventerà cardinale, ma non abbandonerà assolutamente Spoleto. Le avventure con Natalina, Pippo e il maresciallo Cecchini continueranno e ovviamente non mancheranno le indagini del sacerdote e neo cardinale.

Non sappiamo ancora come sarà composto il cast della nuova stagione: sicuramente non mancheranno, oltre a Terence Hill, anche Nino Frassica e Nathalie Guetta. Nel cast però, come avvenuto anche quest’anno, potrebbero esserci anche delle new entry. I fan sperano in un ritorno illustre, come quello di Flavio Insinna o Simone Montedoro, ma al momento sembra improbabili. Nella nuova stagione ci saranno anche delle guest star. Nelle passate edizioni sono stati protagonisti Fabio Rovazzi, Belen Rodriguez, Andrea Damante, i The Jackal e tanti altri ancora.