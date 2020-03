Uomini e Donne, ex corteggiatrice del programma è incinta del terzo figlio? Le sue parole su Instagram fanno sperare i suoi fan.

Il successo che, anno dopo anno, ottiene Uomini e Donne è davvero sbalorditivo. Nonostante militi su Canale 5 nel primo pomeriggio, il dating show di Maria De Filippi continua ad essere seguito da milioni di telespettatori. Non fatichiamo affatto a capirne il motivo, c’è da dirlo. Le emozioni che lo show e tutti i ragazzi che vi prendono parte sono più che indescrivibili. Ed è per questo motivo che i dati auditel sono sempre smisurati. Di coppie, all’interno dello studio televisivo, se ne sono formate. C’è chi si è fermato ad un ‘semplice’ fidanzamento. O chi, invece, è convolato a nozze mettendo al mondo dei figli. Ecco. È proprio il caso di questa ex corteggiatrice. Che, seppure non sia ancora sposata con l’ex tronista, ha messo su una splendida famiglia. Ecco. E se fosse incinta del terzo figlio? A fare sperare i suoi fan sono le sue parole. Ecco di chi si tratta.

Uomini e Donne, ex corteggiatrice incinta? Le sue parole

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Francesca Del Taglia è incinta del terzo figlio? Dopo la nascita dei suoi due figli, la bellissima fiorentina diventerà nuovamente madre? A fare sperare tutti i suoi fan è stata una ‘particolare’ foto che, qualche ora fa, ha condiviso sul suo canale social ufficiale. Ecco di che cosa parliamo:

Da come si può chiaramente vedere nella foto in alto, Francesca pubblica un tenero ricordo di quando, durante una delle sue serate, si gusta una bella pizza. Fin qui tutto bene, oseremmo dire. Se non fosse che a catturare l’attenzione è la didascalia utilizzata a corredo dello scatto. ‘Ho le voglie’, scrive la compagna di Eugenio Colombo, ex tronista di Uomini e Donne. Ecco. Poche parole che, immediatamente, hanno suscitato l’interesse dei suoi followers. Davvero in tantissimi, infatti, hanno chiesto alla fiorentina se fosse incinta.

Oppure:

Pensate, questi ne sono soltanto alcuni. In realtà, ne sono giunti tanto altri che chiedono all’ex corteggiatrice se fosse in attesa del terzo figlio. Tuttavia, oltre che questo ‘ci sta’, Francesca non ha proferito parola al riguardo. In ogni caso, sarebbe una notizia davvero fantastica, no?

Ve la ricordate a Uomini e Donne?

Correva l’anno 2012 quando Francesca Del Taglia, per la prima volta in assoluto, partecipava a Uomini e Donne. Nonostante un percorso turbolento con Eugenio Colombo ed Andrea Offredi, i due tronisti di quella edizione, la bella fiorentina è stata la scelta del famoso deejay. Da quel momento, i due non si sono più lasciati. Si amano alla follia, lo testimoniano le loro rispettive bacheche social. Ed insieme ai loro due figli, Francesca ed Eugenio hanno creato un bellissimo nucleo familiare.