GF Vip, l’amara confessione della concorrente: “È una convivenza forzata!”; ecco cosa è accaduto nella Casa.

Manca sempre meno all’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Il reality di Canale 5 terminerà in anticipo, a causa dell’emergenza Coronavirus: sarà mercoledì 8 aprile il giorno della messa in onda del gran finale del GF Vip 4. Una finale imperdibile: tra alcuni vip rimasti in Casa, la competizione è davvero alle stelle. E, proprio qualche minuto fa, una concorrente si è lasciata andare ad alcuni commenti sulla vita della Casa degli ultimi giorni. Commenti non proprio piacevoli: la concorrente parla di convivenza forzata e di poco voglia di condividere momenti insieme. Si tratta di Licia Nunez, che, in una chiacchierata con Teresanna Pugliese, esprime la sua opinione sulla situazione all’interno della Casa. Scopriamo cosa ha raccontato.

GF Vip, l’amara confessione della concorrente: “Si è perso lo spirito di fare le cose insieme”

La finalissima del Grande Fratello Vip è sempre più vicina! Finora, i due finalisti ufficiali del reality sono Sossio e Aristide. Ma di posti in finale ce ne sono ancora un be po’! Chi riuscirà ad accedere all’ultima attesa puntata dello show, che andrà in onda l’8 aprile? Lo scopriremo presto! Nel frattempo, la vita nella Casa più spiata della tv continua. Anche se, per qualcuno, stare all’interno del reality è diventata una vera e propria convivenza forzata. A pronunciare queste parole è stata Licia Nunez, che alla sua coinquilina Teresanna ha voluto esprimere il suo punto di vista. Per l’attrice, sono pochi i momenti in cui i concorrenti condividono qualcosa insieme. E, se accade, è perché ci si ricorda della difficile situazione che sta vivendo l’Italia in questo periodo: “Si è perso lo spirito di fare le cose insieme. Le uniche cose che facciamo insieme, è quando capiamo che dobbiamo mandare un messaggio di speranza agli altri e strappare un sorriso a casa, alle persone che ci stanno seguendo”. Teresanna sembra molto dispiaciuta che le cose in casa stiano così, ma Licia le parla senza peli sulla lingua: “Ora più che mai c’è una convivenza forzata, mettitela nella testa questa cosa. Con uno spirito completamente diverso. È anche normale che se a una persona non va di fare una cosa, è più giusto che non la faccia”.

Teresanna racconta di dispiacersi perché lei spesso ci mette il cuore per coinvolgere le persone, ma inutilmente: “Vedo che ognuno pensa alla sua giornata.” E Licia conferma: “Teresanna è così! Sono contenta che ci sei arrivata.”