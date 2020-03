Giulia e Andrea sono tornati insieme? L’ultimo dettaglio potrebbe inchiodarli

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? L’ultimo dettaglio apparso tra le stories di Instagram potrebbe inchiodarli

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono una delle coppie più amate della storia di Uomini e Donne. I due si sono conosciuti nel programma di Maria De Filippi ed è stato subito colpo di fulmine. Il percorso del tronista fu abbastanza lungo, ma la preferenza per la corteggiatrice romana fu subito evidente. Damante, però, tenne sulle spine la De Lellis fino all’ultima esterna, quando provò a baciare sia lei che la sua rivale. La loro storia d’amore è durata più di due anni, salvo poi terminare bruscamente. Giulia, come raccontato nel libro “Le corna stanno bene su tutto“, pare sia stata tradita dall’ex tronista di Uomini e Donne. Dopo la fine della storia con Damante, la De Lellis ha cercato di ripartire accanto ad Andrea Iannone, ma anche con il motociclista la storia è giunta al termine. Adesso i fan della coppia, i cosiddetti damellis, sperano in un ritorno di fiamma tra i due ex protagonisti del programma di Maria De Filippi.

Giulia e Andrea sono tornati insieme? Ecco l’ultimo dettaglio

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? È questa la domanda che migliaia di fan si stanno ponendo in questi giorni. La voce è rimbalzata su alcuni siti autorevoli e anche giornalisti abbastanza credibili l’hanno confermata. I due ex protagonisti di Uomini e Donne pare si stiano frequentando nuovamente in questi giorni di quarantena ‘forzata’ e a confermarlo ci sarebbero alcune stories postate dalla coppia. La De Lellis sta trascorrendo questi giorni a Pomezia e con lei potrebbe esserci, oltre al fratello Giuseppe, anche il suo ex fidanzato, Andrea Damante. Le ultime stories, pubblicate proprio pochi minuti fa, potrebbero incastrare definitivamente i Damellis. Proprio nello stesso momento, infatti, il deejay ed ex tronista ha pubblicato una foto fuori al balcone in cui si intravede l’ombra di una tenda; mentre la De Lellis ha pubblicato alcuni video di workout e si intravede la stessa tenda. Le due stories pubblicate su Instagram, dunque, potrebbero essere la prova del nove definitiva per sancire un ritorno di fiamma.

Fino a quando i diretti interessati non confermeranno il ritorno di fiamma, queste di cui vi parliamo resteranno solo indiscrezioni da prendere con le pinze. Ricordiamo anche che, durante una diretta su Instagram, la De Lellis cercò di non rispondere ad una domanda sul suo ex fidanzato, specificando: “Ci sentiamo e gli mando un bacio“. Il mistero dunque si infittisce.