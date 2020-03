Il Segreto chiude i battenti: il dolore di Donna Francisca

Il Segreto chiude i battenti dopo ben nove anni: l’attrice di Donna Francisca racconta tutto il suo dolore nell’intervista al settimanale Mio

Il Segreto è una soap opera televisiva spagnola in onda dal 23 febbraio 2011 su Antena 3. In Italia la telenovela va in onda dal 10 giugno 2013 su Canale 5 ed è amatissima dai telespettatori, tanto che gli attori sono stati ospiti in numerosi programmi televisivi italiani e addirittura è nato un giornale interamente dedicato alla soap opera. I telespettatori italiani si sono affezionati alle storie e ai personaggi della telenovela spagnola: da Pepa (Megan Montaner) a Gonzalo (Jordi Col), fino a Donna Francisca (Maria Bouzas), Raimondo Ulloa (Ramon Ibarra), Emilia Ulloa (Sandra Servera) e tanti altri ancora. Il 24 febbraio 2020 Antena 3 ha annunciato lo stop alla produzione della telenovela dopo 9 anni a causa di un calo di ascolti. Molti fan, soprattutto in Italia, ovviamente non hanno accolto bene la notizia. La soap opera, almeno nel nostro paese, è molto amata e registra sempre un bel numero di ascolti.

Il Segereto chiude, il dolore di Donna Francisca

Una delle attrici più amate e odiate al tempo stesso della telenovela spagnola è sicuramente Francisca Montenegro, interpretata dalla straordinaria Maria Bouzas. Il suo personaggio molto controverso attira amore e odio, ma per le qualità dell’attrice sicuramente stima. La Bouzas, in un’intervista rilasciata al settimanale Mio, ha raccontato il dolore provato per la chiusura della soap opera spagnola: “Non è stata una bella notizia. Non avremo più la possibilità di entrare sul set de Il Segreto. Ci commuoviamo al pensiero che non vedremo più queste scenografie assieme a tutti i colleghi, attori e tecnici. Questa routine di lavoro mi mancherà, ma soprattutto mi peserà non vedere le persone con le quali sono stata felice in tutti questi anni“. Tra i tanti attori e colleghi, Maria Bouzas non ha potuto non menzionare Ramon Ibarra, che nella serie interpreta Raimondo Ulla. Tra i due c’è una bellissima amicizia.

L’attrice, inoltre, ha svelato che la produzione sta lavorando al finale di stagione, dichiarando: “Stanno facendo dei cambiamenti“.