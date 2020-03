Piero Chiambretti, parla un’amica del conduttore: “Combatte in ospedale”; le ultime sulle condizioni di salute del conduttore di CR4 – La Repubblica delle donne.

Piero Chiambretti combatte ancora contro il Coronavirus. Il conduttore di Cr4 la Repubblica delle Donne si trova ancora in ospedale, al Mauriziano di Torino, dove è ricoverato dallo scorso 17 marzo. Un virus che ha colpito anche la mamma Felicita, che purtroppo non ce l’ha fatta. Ad aggiornare sulle condizioni di salute di Chiambretti è intervenuta un’amica del conduttore, Wilma Ghia. In seguito le dichiarazione della donna al settimanale Di Più.

Piero Chiambretti, parla un’amica del conduttore: “Mai avrei immaginato che sarebbe stato colpito da questa tragedia”

“Combatte in ospedale, prego per lui. Mai avrei immaginato che sarebbe stato colpito da questa tragedia.” Con queste parole,al settimanale Di Più, Wilma Ghia commenta la difficile situazione che sta vivendo Piero Chiambretti, ricoverato in ospedale dallo scorso 17 marzo, dopo aver contratto il Covid-19. Nello stesso ospedale era ricoverata anche mamma Felicita, che però ha perso la vita proprio a causa del Coronavirus. Il ricordo di Wilma: ” Se era felice suo figlio, era felice anche lei, che aveva intuito il talento del su ragazzo“. L’amica del conduttore continua sottolineando il dramma nel dramma, la perdita di mamma proprio in un momento così: “Aver perso la mamma nello stesso ospedale in cui si trovava ha costituito la disperazione più grande. Non si può accettare. Questo virus è riuscito ad allontanare le persone che non si erano mai separate, come loro”. Qualche ora fa, sul profilo ufficiale del conduttore è apparso questo scatto:

Nell’immagine, il libro ‘Farfalle di vento’ di Felicita Chiambretti. Un dolce ricordo che ha emozionato i fan sui social.