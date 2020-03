Alessia Marcuzzi balla e si scatena in salotto: video imperdibile della conduttrice de ‘Le Iene’ su Instagram, ecco cosa ha fatto.

Alessia Marcuzzi è una delle regine della tv italiana. Bellissima, simpatica e sempre solare e sorridente, la conduttrice è davvero amatissima dal pubblico e super seguita, in tv come sui social. Il suo profilo Instagram supera i 4 milioni e mezzo di followers, tutti innamorati del fisico da urlo di Alessia e della sua personalità vulcanica. Non solo. La Marcuzzi è anche una donna di grande sensibilità e lo ha dimostrate in tante occasioni, una su tutte nel discorso da brividi che in diretta a ‘Le Iene’ dopo la scomparsa di Nadia Toffa. Molto presente e attiva anche sui social, la Marcuzzi pubblica spesso i suoi momenti familiari con la figlia Mia, avuta dalla relazione con Francesco Facchinetti, oppure con il suo amatissimo cagnolino. In questo periodo di quarantena forzata dovuta all’emergenza Coronavirus, Alessia è in casa come tutti e, oltre a condividere talvolta le sue emozioni con i fan, cerca di impegnare il tempo in mille modi per vincere la noia. Poco fa, ad esempio, la conduttrice ha pubblicato nelle sue storie dei video imperdibili, in cui balla e si scatena nel salotto di casa: scopriamo insieme le divertenti immagini.

Alessia Marcuzzi balla scatenata in salotto: ecco il video imperdibile che la conduttrice ha pubblicato su Instagram

Alessia Marcuzzi è molto amata dal pubblico e sempre presente sui social, dove condivide molto della sua vita quotidiana, dal lavoro ai momenti di vacanza, facendo impazzire i suoi fan. In questo periodo di quarantena, la conduttrice è sempre in casa con la sua famiglia, ad eccezione di quando è nello studio di Amici in veste di giudice, e spesso pubblica dei simpatici video che mostrano il suo modo di vivere la quarantena. Poco fa, ad esempio, Alessia ha condiviso delle storie Instagram davvero imperdibili, in cui balla e si scatena prima in bagno e poi nel salotto di casa. Come? Con la musica che Nicola Savino suona in diretta su Instagram. Una sorta di ‘happy hour’, insomma, che il conduttore e speaker radiofonico a organizzato alle 18 in diretta social. Nel video si vede il telefono di Alessia con l’immagine di Savino in versione ‘dj’ e la Marcuzzi che balla e si diverte a piedi scalzi.

Il video è davvero simpatico ed è riuscito a regalare un sorriso a tutti i followers di Alessia in un momento particolarmente difficile e delicato per l’Italia intera.