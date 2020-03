Amici 19, arriva una richiesta inaspettata di Javier: c’entra Talisa

Amici 19, arriva una richiesta inaspettata del ballerino Javier: c’entra l’ex concorrente Talisa.

Manca sempre meno alla finalissima di Amici. Il seguitissimo talent show di Maria De Filippi è giunto alla sua diciannovesima edizione. Un’edizione che ha regalato tantissimi colpi di scena ed emozioni. La più grande arriverà venerdì sera, per chi tra i quattro finalisti riuscirà vincere il primo premio. Tra i due ballerini ancora in gara c’è anche Javier Rojas, che, oltre ad incantare tutti con il suo talento, ha emozionato i fan anche per il suo flirt con Talisa, ex ballerina della scuola. Tra i due c’è stato qualcosa in più di una semplice amicizia, che non è stato però vissuto al 100% a causa di una precedente storia di Javier. E se qualche giorno fa il ballerino aveva chiesto di poter telefonare alla sua ex, nella puntata del day time andata in onda oggi, Javier fa un’altra richiesta: stavolta, però, c’entra Talisa! Scopriamo cosa è accaduto.

Amici 19, arriva una richiesta inaspettata di Javier: “Talisa può venire qui”

Una richiesta davvero inaspettata, quella di Javier Rojas. Il ballerino di Amici 19 ha espresso un desiderio che ha letteralmente spiazzato i suoi compagni di avvenutura. Se qualche giorno fa, infatti, il cubano aveva chiesto di sentire telefonicamente la sua ex, oggi è un’altra la persona che vorrebbe avere al suo fianco. Si tratta di Talisa, la concorrente di Amici con la quale si è legato particolarmente nel loro percorso nella scuola. “A Talisa le fanno una carta di lavoro, così può venire qui, può venire a Roma e rimanere con me!”. Parole che hanno lasciato di stucco i suoi amici. Giulia esclama: “Ma questo cambia idea ogni giorno! Locos!”. Gaia gli ricorda che, poco prima, aveva chiesto della sua ex, ma Javier sottolinea che le aveva chiesto di fare una chiamata, ma alla fine non aveva chiamato. Ma i ragazzi non sono molto convinti, e Giulia insiste: “Riflettici, non va bene così”. Insomma, Javier sembra avere le idee leggermente confuse sulla sua situazione sentimentale e le sue compagne di avventura gli consigliano di non prendere decisioni affrettate.

Una richiesta che ha spiazzato i ragazzi nella Casona, ma, inevitabilmente, ha anche fatto impazzire le tantissime fan della coppia di Amici, che sperano di vedere Talisa e Javier insieme una volta terminato il talent. E voi, cosa ne pensate? Vi piacerebbe se tra i due ballerini scoppiasse l’amore?