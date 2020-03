Antonella Clerici e il nuovo programma tv, ma Maurizio Costanzo frena

Antonella Clerici parlò con Maria De Filippi di un nuovo programma culinario green, ma oggi Maurizio Costanzo frena e risponde così.

L’addio televisivo di Antonella Clerici, che non è più al timone de La Prova del Cuoco, ha fatto soffrire molti fan. La donna, infatti, con la sua giovialità e i suoi sorrisi, riusciva a regalare molta gioia ai telespettatori che seguivano con lei, nella fascia oraria di mezzogiorno, il programma. Tra ricette, sfide culinarie e anche tante gag, la conduzione della Clerici è stata considerata da molti come la migliore. Ora però si vocifera che Antonella potrebbe tornare in televisione, forse su Mediaset, con un nuovo programma tv sempre a tema culinario. A svelare però la verità è Maurizio Costanzo sul settimanale Nuovo.

Antonella Clerici parla con Maria De Filippi

Tramite la rubrica “postale” di Maurizio Costanzo sul settimanale Nuovo, il giornalista ha risposto alla domanda di un lettore che riguardava proprio Antonella Clerici. L’affezionato del programma ha scritto sostenendo che il ritorno in tv della conduttrice doveva essere accelerato perché, soprattutto in un momento come questo, la sua giovialità e il suo sorriso potevano essere di grande aiuto. L’idea infatti era quella di creare un programma culinario dove Antonella Clerici, dalla sua casa nel bosco di Arquata Scrivia, avrebbe raccontato ricette, accolto ospiti e fatto alcune sfide ai fornelli. Il tutto però concentrandosi sulla cucina bio o a chilometro zero. Del progetto, pare che Antonella ne parlò anche con Maria De Filippi e tutto sembrava far presagire per il meglio.

Maurizio Costanzo: “Non è il momento”

A frenare le speranze dei fan però arriva la secca risposta di Maurizio Costanzo. L’uomo infatti, dalle pagine della sua rubrica sul settimanale Nuovo appunto, ha spiegato che è proprio l’attuale situazione a non essere delle migliori. Per via dell’emergenza Coronavirus, sebbene da una parte sarebbe opportuno cercare una programmazione televisiva il più piacevole possibile, dall’altra molti investitori hanno “tirato i remi in barca”. Maurizio Costanzo sottolinea quindi come il momento sia molto delicato e sebbene se ne sia parlato, questo non sembra proprio essere il momento giusto.

Come si legge su LaNostraTv, che ha riportato le parole del conduttore dal settimanale Nuovo, apprendiamo che per ora Antonella Clerici potrà solo fare ospitate in tv, ma che è prematuro parlare di nuovi programmi. Speriamo allora per settembre.