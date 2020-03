Sembrerebbe che, a causa dell’emergenza Coronavirus, Ballando con le Stelle sia stato rinviato a settembre: ecco cosa andrà in onda al suo posto.

A causa dell’emergenza Coronavirus, si sa, numerosi programmi televisivi sono stati sospesi o, addirittura, rinviati. A partire da Uomini e Donne ed Avanti un Altro. Fino a Ballando con le Stelle. Ebbene si. Il noto talent di Milly Carlucci sarebbe dovuto partire sabato 28 Marzo. Ma, per evidenti questioni, è stato rimandato fino a data da destinarsi. Non sappiamo quando andrà in onda, molto probabilmente lo show verrà rinviato a settembre, ma la domanda, adesso, sorge spontanea: cosa andrà in onda al suo posto? Fino a questo momento, come sapete, sono state trasmesse le repliche di Viva Rai Play, il programma di Fiorello che ha riscosso un successo davvero assoluto. Ma, una volta terminate, cosa ci farà compagnia il sabato sera? A svelare ogni minimo dettaglio è Stefano Coletta. In una recente intervista per La Reppublica, il direttore di Rai Uno ha raccontato dei prossimi progetti del canale.

Ballando con le Stelle rinviato ancora per Coronavirus? Cosa vedremo il sabato sera

In opposizione alle repliche di Ciao Darwin su Canale 5, cosa vedremo su Rai Uno in sostituzione di Ballando con le Stelle? Come dicevamo precedentemente, a causa dell’emergenza Coronavirus, il noto show di Milly Carlucci ha subito uno stop. E, nonostante nessuno sappia ancora quando vada in onda – molto probabilmente, a settembre – tutti si chiedono quali sono i programmi che ci faranno compagnia il sabato sera. Terminate le repliche di Viva Rai Play, a cosa assisteremo? A parlare è Stefano Crocetta. Che, in una recente intervista per La Repubblica, ha svelato i progetti di Rai Uno.

In suddetta intervista, il direttore di Rai Uno non soltanto ha tenuto a ribadire quanto introdurre di prima mattina la Santa Messa sia stata una scelta più che giusta, ma ha svelato quali programmi andranno in onda al posto di Ballando con le Stelle. ‘Dopo Fiorello, al sabato proporrò il best of dei mattatori: da Morandi a Bolle’, queste le parole che si evincono dall’intervista. Insomma, degli appuntamenti più che imperdibili, no?