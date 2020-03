Stefano De Martino ha pubblicato un vecchio video in cui si vede lui in primo piano e la sua dolce metà, Belen Rodriguez, che spunta da una finestra: l’amore esplode.

L’amore che ritorna è un amore che non è mai andato via. La storia di Belen Rodriguez e Stefano de Martino ha fatto sognare tantissime persone ed oggi ancor di più. Dopo tre anni di crisi, si sono ritrovati ed il loro amore è tornato ad essere a cinque stelle. Il periodo di separazione li ha forse rafforzati? La cosa certa è che la famiglia si è ricongiunta e mai più si separerà. Non è stato facile per Stefano riprendere la sua argentina: in un’intervista a Verissimo, Belen raccontò di un episodio in macchina mentre erano insieme. “Lui si fermò in autostrada e mi disse ‘Tu sei la mia donna, smettila di scappare’“: queste le parole della showgirl per svelare quand’è che ha deciso di mettere da parte tutto e tornare insieme a suo marito. Con un video su Instagram, mostrano il loro grande amore: diamo un’occhiata.

Belen e Stefano: sguardi, bacetto e un amore immenso

“Ritorneremo a scoprire il mondo, insieme, io e te“: Stefano De Martino ha pubblicato un vecchio video di un viaggio ed ha scritto come didascalia questa meravigliosa dedica a sua moglie. Belen Rodriguez si affaccia da una piccola finestra e manda un sensuale bacio a suo marito, che si riprende in primo piano. La scena è davvero romantica: i loro sguardi incrociati sono così intensi da far arrivare a tutti il loro grande amore.

Ne hanno perso di tempo insieme i due famosi personaggi televisivi: ma si può recuperare! Tre anni di separazione non sono nulla a confronto ad una vita intera: una volta finita l’emergenza Coronavirus, Stefano e Belen potranno tornare a viaggiare e a vivere la loro vita insieme alla luce del sole.