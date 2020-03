Clio Make Up, la splendida ispirazione prima del parto della piccola Joy: “Avrò molto da raccontare”, le parole della Make up Artist commuovono i fan

Solo qualche giorno fa, avevamo visto una Clio davvero triste e spaventata dall’arrivo del Coronavirus a New York. La beauty influencer e Make Up Artist aveva lanciato un messaggio davvero toccante sui social, che è rimbalzato per giorni e giorni agli occhi di tutti. La donna ha dovuto lasciare la sua casa in centro New York per la situazione di emergenza che si sta creando. Con gli occhi colmi di lacrime aveva raccontato di temere per la sua incolumità e quella di suo marito e sua figlia, poiché i cittadini a New York erano in fila ai negozi di armi piuttosto che a quelli alimentari. La situazione l’ha scossa a tal punto da decidere di recarsi in campagna dall’amica di sempre, Giuliana, dove trascorreranno questa quarantena. Ulteriore motivo di preoccupazione per la donna è l’imminente parto della secondogenita Joy, in arrivo a giorni.

Clio Make Up, splendida ispirazione prima del parto: “Avrò molto da raccontare”

Clio poco fa ha pubblicato delle stories sul suo profilo ufficiale Instagram, in cui racconta come sta procedendo la quarantena a casa dell’amica di sempre, Giuliana Arcarese, meglio conosciuta a molti sotto il nome di Make Up Delight. La donna ha raccontato come ad un iniziale sconforto sia arrivata a vivere le giornate in modo più sereno, anche per il bene delle figlie. Adesso che il giorno del parto si avvicina sempre più, è normale sentire il peso delle preoccupazioni, ma cerca di viverlo in modo più sereno possibile. Oggi pomeriggio ha raccontato di una splendida iniziativa che intende portare avanti nei prossimi giorni. In primis ha girato due piccoli spot pubblicitari che prossimamente vedremo in tv e poi ha deciso di scrivere un diario digitale alla piccola Joy. Iniziativa che aveva già cominciato per Grace tempo fa e che adesso vuole mettere in atto anche per la secondogenita

In particolare, Clio ha spiegato: “Joy stanotte tirava dei calci che mi sembrava stesse uscendo dalla pancia, quindi stata una nottata un po’ così e allora oggi mi sono data un po’ così di arie, mi sono un po’ tirata. Allora, a Grace abbiamo già fatto un indirizzo email al quale io ogni 4, 5 mesi scrivo, così che quando lei sarà grande potrà poi trovarsi quelle che possono delle lettere. Anche perché magari cartacee le perdo, invece così quando aprirà il suo profilo troverà tutte le mie letterine. E allora oggi ho pensato di iniziare quella per Joy, perché mi sa che ne ho tanto da raccontare riguardo questo parto che avverrà fra poco. Ormai sono entrato nella trentasettesima settimana, quindi in teoria tre settimane, ma in pratica non si sa. E allora cosa carina da fare, non so se l’avete fatto anche voi questa cosa di aprire il profilo email e di mandare le lettere ai vostri figli per quando saranno grandi.”