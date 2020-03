Coronavirus, l’annuncio di Mediaset: “Un minuto di silenzio per le vittime”

Mediaset ha annunciato un minuto di silenzio per le vittime di Coronavirus: “Domani alle 12 silenzio assoluto su tutte le reti”

L’emergenza Coronavirus ha messo letteralmente in ginocchio il nostro paese. L’Italia al momento è la nazione più colpita dal temibile virus cinese. Circa centomila contagi, più di diecimila morti, numeri impressionanti. Oggi, però, sono arrivate due belle notizie: innanzitutto c’è stato il record di guariti ed inoltre il numero dei contagiati sembra in netto calo. L’Italia, dunque, potrebbe aver superato il picco, ma bisogna tenere sempre cautela. Anche la scorsa settimana, infatti, il numero di nuovi contagi ha subito alti e bassi. Continua nel frattempo la quarantena ‘forzata’ per milioni di italiani. Il 4 aprile si avvicina, ma è probabile che il decreto adotti una proroga almeno fino al 15 dello stesso mese. Il virus cinese intanto si espande a macchia d’olio in tutto il mondo. Molto delicata la situazione in Spagna, dove i morti ormai non si contano più. Gli USA, invece, contano il maggior numero di contagi al mondo. L’emergenza sanitaria ovviamente è anche emergenza economica: il governo italiano ha dovuto adottare delle norme per aiutare milioni e milioni di italiani.

Coronavirus, l’annuncio di Mediaset: “Un minuto di silenzio”

Il temibile virus cinese ha stravolto anche i palinsesti televisivi. Molti programmi stanno andando in onda senza pubblico in studio, molti altri invece sono stati sospesi. Rai e Mediaset sono corse ai ripari, cercando vie alternative e modificando i propri palinsesti. Più film e serie tv, meno talk show e soprattutto più informazione. La rete del Biscione, inoltre, proprio quest’oggi ha annunciato attraverso un comunicato di aver indetto un minuto di silenzio sui canali della propria rete nel giorno di domani. Un modo per ricordare le oltre diecimila vittime del virus cinese. Il comunicato così recita: “Un minuto di silenzio su tutte le reti Mediaset domani dalle 12:00 alle 12:01. E una semplice scritta che si compone sullo schermo: Mediaset partecipa al minuto di silenzio per ricordare le vittime di Coronavirus e onorare l’impegno e il sacrificio dei nostri meravigliosi operatori sanitari” – il comunicato poi prosegue – “Così, Mediaset aderisce al primo momento collettivo per stringersi intorno alle famiglie italiane, quelle in lutto e quelle di medici e paramedici che lottano in prima linea 24 ore su 24. Sarà il nostro modo, domani, di esporre la bandiera a mezz’asta“.

Siamo sicuri che tutti i telespettatori italiani si uniranno al minuto di silenzio indetto dalla rete del Biscione per tributare le oltre diecimila vittime del virus cinese. Un abbraccio virtuale a tutte le famiglie colpite e ai medici sempre in prima linea per combattere la terribile emergenza sanitaria.