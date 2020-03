Coronavirus, il toccante discorso di Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’: “Bisogna mettere da parte il cinismo”, ecco le parole del conduttore nel dettaglio.

Ieri è andata in onda una nuova puntata di ‘Che Tempo che Fa’, il talk condotto da Fabio Fazio che ogni settimana accoglie tanti ospiti, tutti importanti rappresentanti del mondo dello spettacolo, della politica e non solo. In queste ultime settimane, vista l’emergenza Coronavirus, gli ospiti del programma non si presentano in studio, ma intervengono in collegamento in diretta. Fazio, dunque, è solo negli studi della Rai e dialoga attraverso uno schermo con tutti i personaggi che invita di volta in volta. Ieri, ad esempio, sono intervenuti, tra gli altri, Giorgio Panariello, Nino Frassica, Federica Pellegrini e Alex Zanardi, che hanno raccontato il loro modo di vivere la quarantena, regalando messaggi di forza e speranza alla gente a casa. Prima di cominciare, però, Fazio ha voluto fare un toccante discorso sulla situazione di questo momento, e per farlo si è ricollegato alle parole di Papa Francesco durante la Benedizione ‘Urbi et Orbi’ di qualche giorno fa: ecco cosa ha detto il conduttore.

Fabio Fazio ha aperto la puntata di ‘Che Tempo Che Fa’ di ieri sera con un toccante discorso sull’emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio l’Italia. Il conduttore è partito da una citazione di Papa Francesco, che nella Benedizione Urbi et Orbi ha detto “Pensavamo di continuare a vivere sani in un mondo malato”, utilizzando queste parole per esprimere il suo pensiero.

“Questa fotografia di Piazza San Pietro vuota rimarrà nella storia per sempre”, ha detto Fazio mostrando l’immagine del Papa da solo in piazza, aggiungendo che quella sera lì c’erano tutte le paure e le speranze dell’umanità, ma anche tutta la solitudine che stiamo vivendo in questo periodo.

“Guardare in noi stessi sarebbe l’occasione di approfittare di questo silenzio”, ha detto Fazio, che ha invitato tutti a mettere da parte ogni forma di cinismo: “Bisogna scoprire il valore della competenza e accantonare il cinismo, soprattutto da parte di chi sta cercando incredibilmente di trarre profitto da questa drammatica situazione”, ha concluso il conduttore, che ha poi dato la linea a Giuliano San Giorgi dei Negramaro, che si è esibito in un ‘live’ sulle note di ‘Resta fino all’imbrunire’, per dare un tono di speranza e positività alla puntata.