Diletta Leotta è ritornata in radio: la conduttrice annuncia una splendida novità in arrivo, ma non manca un fuorionda inaspettato.

Non soltanto conduttrice sportiva di Sky, ma anche di un programma radiofonico super seguitissimo. Insieme a Daniele Battaglia e ad una troupe davvero incredibile, Diletta Leotta è al timone, quotidianamente, di ‘105 Take away’ su Radio 105. È proprio presso la stazione che, pochissime ore fa, la giovane siciliana si è ripresa in compagnia del suo fedele compagno di avventura. Nonostante, nei giorni scorsi, abbia condotto la trasmissione da casa per l’emergenza Coronavirus, sembrerebbe che la Leotta sia tornata in radio. O, perlomeno, è questo che lasciano presagire queste sue ultime Instagram Stories. Tuttavia, le sorprese non sono affatto terminate qui. Perché, sul suo canale social ufficiale, la siciliana ha dato anche una notizia davvero fantastica per tutti i sostenitori del programma. Di che cosa parliamo? Tranquilli, vi sveleremo ogni minima cosa. E, pensate, non trascureremo nulla. Nemmeno un divertente ed inaspettato fuorionda che la stessa diretta interessata ha voluto mostrare ai suoi sostenitori.

Diletta Leotta in radio: la novità è clamorosa, ma spunta il fuorionda ‘imbarazzante’

Credete che i personaggi pubblici siano soliti condividere le Instagram Stories al primo ‘ciak’? Nient’affatto! E lo ha dimostrato ampiamente Diletta Leotta. Pochissime ore fa, la conduttrice sportiva è ritornata in radio con il suo amico Daniele Battaglia. Ed ha dato uno splendido annuncio a tutti i suoi sostenitori e, soprattutto, ai radiospettatori di Radio 105. Da oggi, lunedì 20 Marzo, ‘105 Take Away’, il programma radiofonico che la giovane siciliana conduce quotidianamente, è ‘sbarcato’ sul digitale terrestre. Da questo momento, per chi volesse, è possibile vedere ‘in carne ed ossa’ gli speaker radiofonici anche sul piccolo schermo sul canale 157. Insomma, una novità davvero clamorosa. E che, com’è giusto che sia, Diletta non poteva assolutamente non dare al suo affezionato pubblico di Instagram. Tuttavia, dopo aver pubblicato l’Instagram Stories ‘buona’, Diletta ha voluto far divertire i suoi sostenitori con un fuorionda inaspettato ed ‘imbarazzante’.

Mentre si riprendeva con il suo cellulare per dare questa notizia fantastica ai suoi sostenitori, Diletta ha spostato la telecamera su Daniele Battaglia che era dietro di lei ad ascoltarla. ‘Ciao raga’, dice lo speaker radiofonico. Immediata è stata la reazione della conduttrice sportiva. Che, resasi conto di questo diminutivo, ha detto: ‘Ciao raga? Ma perché ciao raga?’. Insomma, un fuorionda davvero inaspettato, c’è poco da dire. Ma che, senza alcun dubbio, avrà strappato un sorriso a tutti coloro che hanno avuto la possibilità di visionarla. E, dati i tempi che corrono, un sorriso è tutto quello che serve, no?