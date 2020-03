Temptation Island Vip, ex coppia del programma si è definitivamente ‘addio’: l’annuncio ufficiale è apparso sul canale social ufficiale.

È il programma dell’estate, Temptation Island. Basato principalmente su coppie che decidono di mettere alla prova i loro sentimenti per i rispettivi parteners, il reality di Canale 5 ha ottenuto, sin da subito, un successo davvero spropositato. È proprio per questo motivo che, oltre alla versione ‘classica’ del programma, da un paio di anni se n’è affiancata un’altra: quella riguardante i Vip. Pochissimi mesi fa, ad esempio, abbiamo avuto modo di poter seguire con accanimento le vicende di Serena Enardu e Pago. Ma non solo. La coppia a cui facciamo riferimento, infatti, ha fatto parte della prima edizione del programma. Quindi, quella con Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Ecco. I due erano fidanzati da diversi anni. E, nonostante un periodo di riflessione dovuto proprio al programma, erano più che innamorati. Purtroppo, a distanza di un paio di anni, si sono detti ‘addio’. Ecco di chi parliamo.

Temptation Island Vip, una coppia storica si è detta ‘addio’: di chi si tratta

Insieme a Sossio Aruta ed Ursula Bennardo, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, anche Alessandra Sgolastra ed Andrea Zenga hanno partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip. Fidanzati da diversi anni e, soprattutto, super innamorati, la coppia ha deciso di partecipare al programma di Canale 5 per testare il loro amore. E, come sappiamo, lo hanno messo alla prova davvero alla grande. Proprio nel villaggio delle fidanzato, la giovane indossatrice di Recanati ha particolarmente legato con il single Andrea Cerioli. Adottando, così, un comportamento che, a detta del suo fidanzato, non è stato affatto rispettoso nei suoi confronti. È proprio per questo motivo che, alla scadere dei 21 giorni canonici previsti dal programma, il figlio di Walter Zenga ha deciso di lasciarla. La loro separazione è durata mesi, lo sappiamo. Fino a quando, appianati tutti i rancori, hanno deciso di riprovarci. Da quel momento, come dicevamo, sono passati all’incirca due anni. Ma, pochissime ore fa, Andrea ha annunciato il loro ‘addio’. Tramite un post condiviso sulla sua pagina social ufficiale, il giovane ha ufficializzato la chiusura della sua storia d’amore con Alessandra. Non sappiamo cosa sia successo realmente tra di loro. Né tantomeno Andrea lo spiega. Fatto sta che, però, qualcosa era nell’aria. Ecco il suo messaggio nello specifico.

‘Io e Alessandra ci siamo lasciati’, scrive Andrea Zenga in questo messaggio social. In cui, da come si può chiaramente vedere, che alcuni dei loro sostenitori si erano già resi conto che qualcosa tra di loro non andava per il verso giusto. ‘Non c’è stato un litigio, ma è andata così’, conclude Andrea.

