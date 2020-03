L’ex concorrente del Grande Fratello VIP ha lanciato uno splendido messaggio per l’Italia: ecco le parole di Fernanda Lessa su Instagram.

L’Italia sta attraversando un tragico periodo: l’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio il nostro paese. Tutti sono obbligati a restare nelle proprie case per evitare ulteriori contagi: questo brutto momento passerà, per ora bisogna avere pazienza ed usare tutte le giuste prevenzioni. Fernanda Lessa sul suo canale Instagram ha scritto un messaggio per l’Italia: parole splendide dell’ex concorrente del Grande Fratello VIP. Eccole!

Fernanda Lessa su Instagram: “Sosteniamo ciò che rende grande l’Italia”

Fernanda Lessa pochi minuti fa ha aggiornato il suo profilo Instagam con una fotografia in cui si mostra con un enorme sorriso. L’ex concorrente del Grande Fratello VIP ha scelto di dedicare il post all’Italia, paese in cui è arrivata più di vent’anni. Ecco le sue parole: “L’Italia mi ha accolta più di vent’anni fa, facendomi sentire a casa e mi ha permesso di essere ciò che sono oggi. Un Paese dove la bellezza è ovunque, non smettiamo di sostenere le nostre piccole e grandi imprese che rendono l’Italia grande nel mondo”.

Fernanda è uscita la scorsa settimana dalla casa del Grande Fratello VIP dopo esser stata in nomination con Antonella Elia. E’ nata a Rio de Janeiro e negli anni duemila è entrata nella tv italiana partecipando a programmi televisivi famosi come Moda Mare a Porto Cervo e Italian Music Awards. L’ex modella che ha sfilato nelle più grandi e famose città della moda, ha partecipato al Grande Fratello VIP ed ha lasciato un bellissimo segno nella casa più spiata d’Italia. E’ sposata con Luca Zocchi, un imprenditore: prima di lui, è stata la compagna di Boosta, tastierista dei Subsonica, con cui ha avuto due figli.