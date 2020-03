GF Vip, nuova ed accesa discussione all’interno della casa di Cinecittà: una proposta ‘particolare’ ha scatenato il tutto, cos’è successo.

In attesa della diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip, durante la quale scopriremo i restanti finalisti, gli animi all’interno della casa si fanno sempre più concitati. Nonostante, infatti, si cerchi in tutti i modi di far vivere un’atmosfera distesa e rilassata, i concorrenti non perdono mai occasione di potersi scontrare. È accaduto qualche ora fa. Quando, dopo il tenerissimo abbraccio tra Antonio Zequila ed Antonella Elia, è scoppiata in casa un’accesa discussione tra due concorrenti dal carattere molto forte. Ovviamente, nulla di grave, sia chiaro. Piuttosto, uno scambio di opinioni abbastanza ‘agitato’. Ma ecco cosa è successo nel minimo dettaglio.

GF Vip, accesa discussione in casa tra due concorrenti: cos’è successo

Per rendere più ‘leggere’ queste ultime settimane all’interno della casa di Cinecittà, il Grande Fratello Vip è solito organizzare delle serate davvero speciale. Lo ha fatto sabato scorso, ad esempio. Quando, con una cena a tema americano, ha fatto vivere a tutti i concorrenti delle ore spensierate e in totale divertimento. E lo ha ripetuto qualche ora fa. Quando, per la seconda domenica consecutiva, ha concesso a tutti i ragazzi di poter visionare un film. Un’occasione davvero unica e che, com’è giusto che sia, ha fatto letteralmente rilassare i gieffini. Purtroppo, l’atmosfera è stata facilmente ‘distrutta’ perché, subito dopo la visione del film, è scoppiata un’accesa discussione in casa. Come dicevamo precedentemente, non è successo nulla di grave, sia chiaro. Fatto sta che, in ugual modo, si sono vissuti degli attimi di vera e propria tensione. Cos’è accaduto? C’entra Antonio Zequila. Terminato il film, l’attore salernitano ha invitato a tutti i suoi coinquilini di iniziare a recitare una soap opera. Purtroppo, né Teresanna Pugliese e né Paolo Ciavarro ne sono favorevoli. Eppure, è proprio con l’ex tronista di Uomini e Donne che inizia un duro battibecco.

‘Vuoi litigare con me?’, chiede Antonio Zequila a Teresanna dopo aver ascoltato le motivazioni del suo ‘rifiuto’. Immediata è stata la reazione dell’ex tronista. ‘Ma allora uno non può dire quello che pensa. Se io ho un’idea diversa dalla tua, non significa che voglio litigare’, dice la campana.

Cosa succederà nella diciannovesima puntata?

Al momento, è ancora tutto un mistero. Per la diciannovesima e penultima puntata del Grande Fratello Vip, senza alcun dubbio, sono previsti numerosi colpi di scena. Ma, al momento, non ci è ancora dato saperli. Ovviamente, una cosa è certa: verranno eletti gli altri finalisti di questa edizione. Secondo voi, chi raggiungerà l’ultima puntata dopo Sossio ed Aristide?