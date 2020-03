GF Vip, volano parole dure in camera da letto: “È inesistente, le ho dato visibilità io”, cosa è accaduto nella Casa più spiata della tv.

Manca sempre meno al gran finale del Grande Fratello Vip. Questo mercoledì ci sarà la semifinale del reality, che terminerà l’8 aprile. Un’edizione, questa, che ha regalato tantissime emozioni e colpi di scena. Merito del cast stellare messo su da Alfonso Signorini, per la prima volta conduttore del reality più spiato della tv. Un cast ricco di personalità molto forti: le liti, nella Casa, non sono certo mancate! E, fino all’ultimo giorno, c’è chi commenta il percorso dei propri coinquilini, apprezzandone o criticandone alcuni aspetti. Durante la scorsa notte, Paola Di Benedetto, Antonella Elia e Sossio Aruta si sono lasciati andare ad alcuni commenti su Licia Nunez. Commenti che non sono passati inosservati all’occhio vigile del GF. Scopriamo cosa hanno dichiarato in camera da letto

GF Vip, volano parole dure in camera da letto: Paola, Sossio e Antonella parlano di Licia Nunez

L’ultima attesissima puntata del Gf Vip si avvicina! Mercoledì 8 aprile andrà in onda il gran finale della quarta edizione dello show. Due protagonisti sono già stati scelti dal pubblico: Sossio e Aristide, infatti, sono i primi finalisti ufficiali. Chi si unirà a loro? Staremo a vedere. Intanto, nella Casa spuntano le prime ipotesi. E alcuni commenti non passano inosservati. In camera da letto, questa notte, Licia Nunez è finita ‘nel mirino’ di Paola , Antonella e Sossio, che ritengono che Licia possa arrivare in finale. Ma non ne sembrano entusiasti. “Vedendola da casa, è stata inesistente, a parte la parentesi con la fidanzata”, afferma Sossio. Appoggiato da Antonella Elia: “Ma lei è inesistente, completamente. Le ho dato un po’ di visibilità io litigandoci”. E anche Paola si unisce al discorso, sottolineando anche un altro aspetto: “Lei è molto determinata, lei è tipo Antonio, vuole arrivare in finale a tutti i costi e vuole vincere. È agguerrita”. E Sossio aggiunge: “Guarda caso, sono due attori!”

Insomma, Licia e il suo percorso nella Casa non sembra aver convinto tutti i suoi coinquilini. Ma cosa penserà il pubblico da casa? La Nunez riuscirà ad accedere alla finalissima del reality? Non ci resta che attendere la prossima puntata, che si preannuncia ricca di colpi di scena. Appuntamento mercoledì sera, ore 21.30: il GF Vip vi aspetta!