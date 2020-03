‘Live’, la provocazione di Pietro delle Piane in diretta: “Se sei un uomo…”, duro scontro in trasmissione, ecco cos’è successo.

Ieri è andata in onda una nuova puntata di ‘Live – Non è la D’urso’. Il talk di grande successo condotto da Barbara D’Urso si è diviso, come sempre, tra informazione e intrattenimento. Informazione sul momento difficilissimo che sta vivendo l’Italia a causa dell’emergenza Coronavirus, intrattenimento sul gossip e sui programmi che stanno andando in onda in questo periodo, uno su tutti il Grande Fratello Vip. Una delle maggiori protagoniste di questa edizione del reality è Antonella Elia, che nella casa continua ad avere scontri con diversi concorrenti. Ieri è stato ospite della D’Urso Pietro Delle Piane, fidanzato dell’ex soubrette, che ha preso come sempre le sue difese, arrivando anche a un duro scontro con un altro ospite: “Se sei un uomo…”, ha provocato Delle Piane, causando la reazione inaspettata dell’altra persona. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cos’è successo nel dettaglio.

‘Live’, Pietro Delle Piane provoca il marito di Fernanda Lessa: “Se sei un uomo…”, la reazione è inaspettata

‘Live – Non è la D’Urso’ regala, come sempre, grandi colpi di scena. Ieri sera in studio è arrivata Fernanda Lessa, ultima eliminata dal Grande Fratello Vip, che nella casa si è scontrata più volte con Antonella Elia, arrivando quasi alle mani con lei la settimana scorsa. In collegamento da casa c’era il compagno della Elia, Pietro Delle Piane, che ha accusato Fernanda di essere stata troppo aggressiva con Antonella in occasione della famosa lite per il pacco di biscotti, ma soprattutto ha avuto da ridire su un post del marito della Lessa, Luca Zocchi: “Tuo marito ha scritto che al tuo posto le avrebbe dato una testata. Questa è violenza”, ha detto Delle Piane. A quel punto è entrato in studio anche Zocchi, che ha spiegato le sue parole: “Dicevo che conoscendo mia moglie, mi aspettavo che lei le avrebbe dato una testata”.

Ma Delle Piane ha rincarato la dose: “Lì hanno il mio numero. Se sei un uomo chiama me, ce la risolviamo tra di noi”. La pesante provocazione ha visibilmente infastidito Luca Zocchi, che però ha avuto una reazione inaspettata, anche su consiglio di sua moglie, che era accanto a lui.

“Non rispondere amore, fallo parlare da solo”, ha più volte sussurrato Fernanda a suo marito, tanto che a Luca alla fine ha risposto alla provocazione di Delle Piane con un cuore, accompagnato anche da sua moglie.